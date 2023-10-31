Коли чоловік та дівчинка залишились наодинці – він зґвалтував її. Тепер йому загрожує позбавлення волі.
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На Закарпатті затримали чоловіка за зґвалтування дівчинки
Вночі 30 жовтня до поліції звернулась 41-річна мешканка села Порошково Ужгородського району. Вона заявила, що її 14-річну доньку зґвалтували.
Як виявилось, дівчинка відпочивала в компанії своєї 35-річної подруги та двох односельців. Під час відпочинку усі вони вживали алкоголь.
Коли дівчинка та 24-річний чоловік залишились наодинці, то він зґвалтував неповнолітню.
Наступного дня, 31 жовтня, правоохоронці затримали педофіла. Йому вже повідомили про підозру. Зараз зловмисник перебуває у СІЗО.
Правоохоронці затримали педофіла / фото поліції
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі чоловік зґвалтував рідну доньку у парку. Він був під наркотиками.
- У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, затримали чоловіка та жінку, які розбещували та ґвалтували дітей.
- У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру відносно 12-річного хлопчика. Це сталося у кабінці громадської вбиральні.