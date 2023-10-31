Коли чоловік та дівчинка залишились наодинці – він зґвалтував її. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

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На Закарпатті затримали чоловіка за зґвалтування дівчинки

Вночі 30 жовтня до поліції звернулась 41-річна мешканка села Порошково Ужгородського району. Вона заявила, що її 14-річну доньку зґвалтували.

Як виявилось, дівчинка відпочивала в компанії своєї 35-річної подруги та двох односельців. Під час відпочинку усі вони вживали алкоголь.

Коли дівчинка та 24-річний чоловік залишились наодинці, то він зґвалтував неповнолітню.

Наступного дня, 31 жовтня, правоохоронці затримали педофіла. Йому вже повідомили про підозру. Зараз зловмисник перебуває у СІЗО.



Правоохоронці затримали педофіла / фото поліції

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