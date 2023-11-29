В Україні з'явився реєстр педофілів: хто матиме до нього доступ

В Україні створили реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті. Він має стати у майбутньому запобіжником від контакту зі злочинцями.

Наразі в Україні вже завершили базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Втім, доступ до такого реєстру матимуть не всі.

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Які дані будуть у реєстрі

Як пояснили в Офісі генпрокурора, новий реєстр – це автоматизована електронна база даних, яка створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії. До нього увійшли не лише педофіли, які відбувають покарання, а ті, чия судимість уже знята або погашена в установленому законом порядку.

Нині до реєстру внесли імена та прізвища понад 600 злочинців. Злочинець потрапляє до бази даних після обвинувального вироку суду, який вже набрав чинності. У реєстрі буде вказано наступні дані про злочинця:

прізвище, ім'я та по батькові,

дата народження,

місце проживання чи перебування,

злочин, за який було засуджено педофіла,

дані про кримінальне покарання, фактично відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду.

Нині ювенальні прокурори продовжують наповнювати реєстр.

Хто матиме доступ до реєстру

Втім, доступ до реєстру матимуть не всі. Офіс генпрокурора повідомив, що за законодавством доступ до реєстру матимуть:

правоохоронці,

директори шкіл і дитячих садочків,

керівники державних адміністрацій,

голови органів місцевого самоврядування.

Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому – запобігання злочинності щодо малолітніх та неповнолітніх,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

. Реєстр педофілів створюється у рамках ухваленого 19 грудня 2019 року Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи".