Хотел поесть: в Виннице пьяный мужчина ночью выбил окно в McDonald's

В субботу, 26 ноября, на улице Соборной в Виннице парень разбил окно в ресторане фастфуда. На месте происшествия сработала сигнализация.

Как отмечают в полиции, преступление совершил 27-летний местный житель. Во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыли еще одно новое заведение: где в Украине уже работает McDonald's

Как объяснил свой поступок правонарушитель

По версии следствия, около 1 часа ночи парень выбил окно ресторана McDonald's и пытался попасть внутрь. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел, чтобы ему продали еду.

Пьяный молодой человек разбил окно в ресторане фастфуда в Виннице / Фото полиция Винницкой области

Как отмечают, с правонарушителем произвели необходимые процессуальные и следственные действия. По делу продолжается досудебное расследование. Действия мужчины подпадают под признаки преступления по статье "хулиганство". Ему грозит до 5 лет ограничение свободы.

Местный житель сказал, что просто хотел поесть / Фото полиция Винницкой области

В Виннице пьяный парень разбил окно в McDonald's: смотрите видео

Напомним, что 3 ноября возобновили работу два McDonald's в Виннице – на проспекте Юности, 43-я и на улице Соборной, 51-я.

McDonald's прекращал работу из-за войны в Украине

Компания прекратила свою работу в Украине сразу после вторжения России в целях безопасности работников. Всего компания насчитывает более 110 ресторанов в Украине.

В мае в McDonald's сообщили, что заведения сети фастфуда не будут открываться до окончания войны.

Сообщалось, что компания продолжит заниматься гуманитарной помощью. Все продукты, хранившиеся в ресторанах, были переданы в гуманитарные штабы. Кроме того, сеть выплачивает своим сотрудникам 10 тысяч гривен ежемесячно зарплаты.

Представители компании заявляли, что не прочь "открыться", но из-за безопасности не могут это сделать. Заявляли, что согласно правилам, не могут работать во время войны.

McDonald's ушел с российского рынка после начала войны. Однако государство-агрессорка создало свою копию. Заведения назвали "Вкусно и точка". При этом меню осталось таким же, из блюд только убрали приставку "Мак".

Вас это может заинтересовать – Какие ограничения ждут посетителей McDonald's: смотрите видео