Хотів поїсти: у Вінниці п'яний чоловік вночі вибив вікно у McDonald's

У суботу, 26 листопада, на вулиці Соборній у Вінниці молодик розтрощив вікно у ресторані фастфуду. На місці події спрацювала сигналізація.

Як зазначають у поліції, злочин скоїв 27-річний місцевий житель. Під час інциденту він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Як пояснив свій вчинок правопорушник

За версією слідства, близько 1 години ночі молодик вибив вікно ресторану McDonald's та намагався потрапити в середину. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що хотів, аби йому продали їжу.

П'яний молодик розтрощив вікно у ресторані фастфуду у Вінниці / Фото поліція Вінниччини

Як зазначають, з правопорушником провели необхідні процесуальні та слідчі дії. Наразі у справі триває досудове розслідування. Дії молодика підпадають під ознаки злочину за статтею "хуліганство". Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Місцевий житель сказав, що просто хотів поїсти / Фото поліція Вінниччини

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Нагадаємо, що 3 листопада відновили роботу два McDonald's у Вінниці – на проспекті Юності, 43-а та на вулиці Соборній, 51-а.

McDonald's припиняв роботу через війну в Україні

Компанія припинила свою роботу в Україні одразу після вторгнення Росії задля безпеки працівників. Загалом компанія налічує понад 110 ресторанів в Україні.

У травні в McDonald's повідомили, що заклади мережі фастфуду не відчинятимуть до завершення війни.

Повідомляли, що компанія продовжить займатись гуманітарною допомогою. Усі продукти, які зберігалися у ресторанах, передали до гуманітарних штабів. Крім того, мережа виплачує своїм співробітникам 10 тисяч гривень зарплати щомісяця.

Представники компанії заявляли, що не проти "відкритись", але через безпеку не можуть це зробити. Заявляли, що, відповідно до правил, не можуть працювати під час війни.

McDonald's пішов з російського ринку після початку війни. Однак держава-агресорка створила свою копію. Заклади назвали "Смачно і крапка". При цьому меню залишилось таким самим, зі страв лише прибрали приставку "Мак".

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