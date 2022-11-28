Хотів поїсти: у Вінниці п'яний чоловік вночі вибив вікно у McDonald's
Джерело:Поліція Вінниччини
У суботу, 26 листопада, на вулиці Соборній у Вінниці молодик розтрощив вікно у ресторані фастфуду. На місці події спрацювала сигналізація.
Як зазначають у поліції, злочин скоїв 27-річний місцевий житель. Під час інциденту він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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Як пояснив свій вчинок правопорушник
За версією слідства, близько 1 години ночі молодик вибив вікно ресторану McDonald's та намагався потрапити в середину. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що хотів, аби йому продали їжу.
Як зазначають, з правопорушником провели необхідні процесуальні та слідчі дії. Наразі у справі триває досудове розслідування. Дії молодика підпадають під ознаки злочину за статтею "хуліганство". Йому загрожує до 5 років обмеження волі.
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Нагадаємо, що 3 листопада відновили роботу два McDonald's у Вінниці – на проспекті Юності, 43-а та на вулиці Соборній, 51-а.
McDonald's припиняв роботу через війну в Україні
- Компанія припинила свою роботу в Україні одразу після вторгнення Росії задля безпеки працівників. Загалом компанія налічує понад 110 ресторанів в Україні.
- У травні в McDonald's повідомили, що заклади мережі фастфуду не відчинятимуть до завершення війни.
- Повідомляли, що компанія продовжить займатись гуманітарною допомогою. Усі продукти, які зберігалися у ресторанах, передали до гуманітарних штабів. Крім того, мережа виплачує своїм співробітникам 10 тисяч гривень зарплати щомісяця.
- Представники компанії заявляли, що не проти "відкритись", але через безпеку не можуть це зробити. Заявляли, що, відповідно до правил, не можуть працювати під час війни.
- McDonald's пішов з російського ринку після початку війни. Однак держава-агресорка створила свою копію. Заклади назвали "Смачно і крапка". При цьому меню залишилось таким самим, зі страв лише прибрали приставку "Мак".