28 августа, 03:48
В Винницкой области после атаки обесточена железная дорога: есть задержки поездов

Ирина Пундор

В ночь на 28 августа Россия ударила по территории Винницкой области. Из-за атаки обесточена железнодорожная инфраструктура, возникли проблемы с движением поездов.

О последствиях вражеского удара сообщили в Укрзализныце, информирует 24 Канал.

Что известно о задержке поездов?

Какие поезда будут курсировать с задержками:

  • №87 Запорожье – Ковель;
  • №139 Киев – Каменец-Подольский Каменец-Подольский;
  • №77 Одесса – Ковель;
  • №3 Запорожье – Ужгород;
  • №47 Запорожье – Мукачево;
  • №32 Перемышль – Запорожье;
  • №92 Львов – Киев;
  • №52 Львов – Киев.
 