28 августа, 03:48
В Винницкой области после атаки обесточена железная дорога: есть задержки поездов
В ночь на 28 августа Россия ударила по территории Винницкой области. Из-за атаки обесточена железнодорожная инфраструктура, возникли проблемы с движением поездов.
О последствиях вражеского удара сообщили в Укрзализныце, информирует 24 Канал.
Что известно о задержке поездов?
Какие поезда будут курсировать с задержками:
- №87 Запорожье – Ковель;
- №139 Киев – Каменец-Подольский Каменец-Подольский;
- №77 Одесса – Ковель;
- №3 Запорожье – Ужгород;
- №47 Запорожье – Мукачево;
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №92 Львов – Киев;
- №52 Львов – Киев.