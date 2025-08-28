У ніч проти 28 серпня Росія вдарила по території Вінницької області. Через атаку знеструмлена залізнична інфраструктура, виникли проблеми з рухом потягів.

Про наслідки ворожого удару повідомили в Укрзалізниці, інформує 24 Канал.

Що відомо про затримку потягів?

Які потяги курсуватимуть з затримками:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки. Інша ситуація з тими потягами,які вже перебувають на ній: вони будуть прямувати під резервними тепловозами.

Зверніть увагу! В Укрзалізниці запевняють, що залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів.