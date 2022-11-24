В США менеджер супермаркета застрелил 6 коллег: подробности стрельбы в Виргинии
Источник:Reuters
В штате Вирджиния менеджер открыл стрельбу по своим коллегам. К сожалению, шесть человек, работавших в магазине, погибли. Совершил самоубийство и сам злоумышленник.
Еще по меньшей мере четыре человека ранены. В общей сложности в магазине было не менее 50 человек.
В США в супермаркете произошла стрельба: сообщат о многих жертвах
В США мужчина убил 6 своих коллег
Менеджер магазина Walmart в американском штате Вирджиния открыл огонь по коллегам в гостиной. Он убил шестерых сотрудников, прежде чем направить оружие на себя,
– говорится в сообщении.
Также известно, что стрельбу открыл 31-летний Андре Бинг. Менеджер начал стрелять в комнате отдыха, где его коллеги собрались перед началом ночной смены. После расстрела людей мужчина выстрелил в себя и скончался.
Злоумышленник работал в компании с 2010 года. Несколько сотрудников рассказали CNN, что нападающий:
- раньше демонстрировал странное и иногда угрожающее поведение;
- говорил, что обеспокоен тем, что якобы правительство за ним следит.
Предварительно известно, что полиция расследует преступление и провела обыск дома у нападающего.
Заметьте Кровавая стрельба в гей-клубе США: что известно о злоумышленнике
Что известно о трагедии
- Жуткая стрельба произошла поздно вечером 22 ноября. Мужчина открыл огонь в канун Дня благодарения.
- Когда полиция прибыла на место, то обнаружила людей, погибших в результате стрельбы. Среди убитых был и нападавший, совершивший самоубийство.
- Известно, что среди убитых 16-летний парень и 70-летний мужчина. Также известно, что погибли 52-летняя женщина и мужчины 43 и 22 лет.
Смотрите также – в школе русского Ижевска произошла стрельба: видео