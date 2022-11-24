У США менеджер супермаркету застрелив 6 колег: подробиці стрілянини у Вірджинії

У штаті Вірджинія менеджер відкрив стрілянину по своїх колегах. На жаль, шестеро людей, які працювали в магазині, загинули. Вчинив самогубство і сам зловмисник.

Ще щонайменше чотири людини поранені. Загалом в магазині було не менше 50 людей.

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У США чоловік вбив 6 своїх колег

Менеджер магазину Walmart в американському штаті Вірджинія відкрив вогонь по колегах у кімнаті для відпочинку. Він убив шістьох співробітників, перш ніж направити зброю на себе,

– мовиться в повідомленні.

Також відомо, що стрілянину відкрив 31-річний Андре Бінг. Менеджер почав стріляти в кімнаті для відпочинку, де його колеги зібрались перед початком нічної зміни. Після розстрілу людей чоловік вистрілив у себе та помер.

Зловмисник працював у компанії з 2010 року. Декілька співробітників розповіли CNN, що нападник:

раніше демонстрував дивну та іноді загрозливу поведінку;

говорив, що стурбований тим, що нібито уряд за ним стежить.

Попередньо відомо, що поліція розслідує злочин, а також провела обшук вдома у нападника.

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Що відомо про трагедію

Моторошна стрілянина трапилась пізно ввечері 22 листопада. Чоловік відкрив вогонь напередодні Дня подяки.

Коли поліція прибула на місце, то виявила людей, які загинули внаслідок стрілянини. Серед вбитих був і нападник, який вчинив самогубство.

Відомо, що серед вбитих є 16-річний хлопець та 70-річний чоловік. Також відомо, що загинули 52-річна жінка та чоловіки 43 та 22 років.

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