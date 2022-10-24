Россия может готовить кровавую провокацию с жертвами в Волчанске: что на это указывает

Российские оккупанты нагло врут, что ВСУ "готовят кровавую провокацию" в Волчанске Харьковской области. Обычно, после таких заявлений врага провокацию осуществляет именно государство-агрессор.

Оккупанты готовят алиби

Возмутительное заявление об "убийстве" гражданских опубликовало российское министерство обороны. "Провокация" якобы должна случиться 24 октября.

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Россияне сообщили, что гражданское население расстреляют во время получения гуманитарной помощи.

На ложь врага отреагировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Оккупанты начали создавать так называемое информационное алиби для своего очередного теракта,

– подчеркнул Братчук.

Жителям оккупированного Волчанска стоит быть бдительными, чтобы не стать жертвами кровавых действий российской армии.

Россияне могут планировать серию терактов даже в своей стране

20 октября украинская разведка сообщала, что российские спецслужбы могут готовить массовые теракты в России. Ведь в некоторых городах государства-агрессора военкоматы начали активно раздавать листовки с предупреждениями.

Людей призывают не касаться предметов на улице, ведь их якобы заминировали "украинские диверсанты". При этом оккупанты наврали, что такой случай уже даже произошел и мужчине, который хотел поднять паспорт, оторвало руку.

В разведке заверили, что такие "страшилки" являются отражением того, что планирует делать сама Россия. Ведь на освобожденных территориях Украины неоднократно находили заминированные предметы, среди них были даже детские игрушки. Так что российские спецслужбы точно способны на такое преступление.

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