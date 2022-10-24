Росія може готувати криваву провокацію з жертвами у Вовчанську: що на це вказує

Російські окупанти нахабно брешуть, що ЗСУ "готують криваву провокацію" у Вовчанську на Харківщині. Зазвичай, після таких заяв ворога провокацію здійснює саме держава-агресорка.

Окупанти готують алібі

Обурливу заяву про "вбивство" цивільних опублікувало російське міністерство оборони. "Провокація" буцімто має трапитися 24 жовтня.

Читайте також Ви – розхідний матеріал, який кидають на забій, – ЗСУ звернулися до армії Росії

Росіяни повідомили, що цивільне населення розстріляють під час отримання гуманітарної допомоги.

На брехню ворога відреагував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Окупанти почали створювати так зване інформаційне алібі для свого чергового теракту,

– наголосив Братчук.

Мешканцям окупованого Вовчанська варто бути пильними, аби не стати жертвами кривавих дій російської армії.

Росіяни можуть планувати серію терактів навіть у своїй країні

20 жовтня українська розвідка повідомляла, що російські спецслужби можуть готувати масові теракти у Росії. Адже у деяких містах держави-агресорки військкомати почали активно роздавати листівки з попередженнями.

Людей закликають не торкатися предметів на вулиці, адже їх буцімто замінували "українські диверсанти". При цьому окупанти набрехали, що такий випадок вже навіть трапився і чоловіку, який хотів підняти паспорт, відірвало руку.

У розвідці запевнили, що такі "страшилки" є віддзеркаленням того, що планує робити сама Росія. Адже на звільнених територіях України неодноразово знаходили заміновані предмети, серед них були навіть дитячі іграшки. Отож російські спецслужби точно здатні на такий злочин.

Це може вас зацікавити – ЗСУ активно нищать ворога на Харківщині: відео