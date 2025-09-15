Запорожская область ночью 15 сентября находилась под воздушной угрозой из-за активности врага. В Запорожье услышали взрывы.

Об этом написали в Суспільному. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Хронология атаки Украина под атакой "Шахедов": где сейчас объявлена тревога

Что известно об атаке на Запорожье 15 сентября?

Ночью 15 сентября Россия в очередной раз угрожала Запорожской области с воздуха. Мониторинговые каналы и Воздушные силы в это время писали об атаке дронов.

Однако во время взрывов, о которых сообщили местные и СМИ около 02:30, о БпЛА информации над Запорожьем не было. В ОВА писали об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Воздушная тревога в Запорожской области и Запорожье началась в 02:27. Напомним, при таких обстоятельствах нельзя снимать работу украинских защитников, а следует находиться в укрытии до отбоя.

Когда в предыдущий раз атаковали Запорожье с воздуха?