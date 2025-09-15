У Запоріжжі пролунали вибухи, фіксують пожежу
- Уночі 15 вересня в Запоріжжі пролунали вибухи, які супроводжувалися повітряною тривогою.
- ОВА повідомила про загрозу ударів швидкісних ракет, інформації про дрони не було.
Запорізька область уночі 15 вересня перебувала під повітряною загрозою через активність ворога. У Запоріжжі почули вибухи.
Про це написали у Суспільному. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.
Що відомо про атаку на Запоріжжя 15 вересня?
Уночі 15 вересня Росія вкотре загрожувала Запорізькій області з повітря. Моніторингові канали та Повітряні сили в цей час писали про атаку дронів.
А проте під час вибухів, про які повідомили місцеві та ЗМІ близько 02:30, про БпЛА інформації над Запоріжжям не було. В ОВА писали про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.
Повітряна тривога у Запорізькій області та Запоріжжі почалася о 02:27. Нагадаємо, за таких обставин не можна знімати роботу українських захисників, а слід перебувати в укритті аж до відбою.
О 02:45 в ОВА написали, що була атака на Запорізький район: на цю хвилину без постраждалих, наслідки встановлюють. Вже відомо про пожежу на місці.
Коли попереднього разу атакували Запоріжжя з повітря?
14 вересня зранку у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу і пролунали вибухи, працювала ППО. Причиною став рух ворожого БпЛА поблизу міста.
А 12 вересня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, що також спричинило вибухи в місті.