В Запорожье убили местного чиновника: полиция ищет преступника

В Запорожье произошло убийство утром 11 июня. Полицейские разыскивают мужчину, который стрелял в местного чиновника.

Злоумышленник совершил четыре выстрела в потерпевшего. Чиновник скончался от полученных ранений.

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Что известно об инциденте

Правоохранители сообщили, что около восьми утра в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины.

Работники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел четыре выстрела в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи,

– говорится в сообщении полиции.

По информации от источников Общественного в больнице, говорится о Максима Денщика. Еще недавно он занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, впрочем, в мае 2024 года он был временно отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.

К слову, вчера, 11 июня, правоохранители задержали вооруженную банду на Полтавщине, которая готовила убийство полицейского и местного депутата. Организатором оказался 48-летний криминальный авторитет, а помогал ему – его 22-летний сын.

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