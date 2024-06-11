В Запорожье убили местного чиновника: полиция ищет преступника
Источник:Полиция
В Запорожье произошло убийство утром 11 июня. Полицейские разыскивают мужчину, который стрелял в местного чиновника.
Злоумышленник совершил четыре выстрела в потерпевшего. Чиновник скончался от полученных ранений.
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Что известно об инциденте
Правоохранители сообщили, что около восьми утра в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины.
Работники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел четыре выстрела в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи,
– говорится в сообщении полиции.
По информации от источников Общественного в больнице, говорится о Максима Денщика. Еще недавно он занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, впрочем, в мае 2024 года он был временно отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.
К слову, вчера, 11 июня, правоохранители задержали вооруженную банду на Полтавщине, которая готовила убийство полицейского и местного депутата. Организатором оказался 48-летний криминальный авторитет, а помогал ему – его 22-летний сын.
В Винницкой области сын экс-нардепа организовал заказное убийство депутата: что известно
- В Винницкой области сын бывшего народного депутата от "Партии регионов" организовал заказное убийство местного депутата. Заказчиком убийства оказался бывший депутат Жмеринского городского совета от запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ".
- В начале 2023 года между отцом обвиняемого и другим депутатом возник конфликт из-за блокирования бизнес вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство. Сын решил помочь отцу, спланировав заказное убийство этого депутата.
- Организатор нашел посредников, которые должны были подобрать исполнителей убийства и предоставить информацию о жертве. Исполнителям он обещал заплатить 8 500 долларов.
- Во время спецоперации работники ГБР имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник показал заказчику. После передачи оплаты за преступление правоохранители задержали организатора.