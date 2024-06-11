У Запоріжжі вбили місцевого посадовця: поліція шукає злочинця
Джерело:Поліція
У Запоріжжі сталося вбивство вранці 11 червня. Поліцейські розшукують чоловіка, який стріляв у місцевого посадовця.
Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Посадовець помер від отриманих поранень.
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Що відомо про інцидент
Правоохоронці повідомили, що о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.
Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги,
– мовиться в повідомленні поліції.
За інформацією від джерел Суспільного у лікарні, мовиться про Максима Денщіка, тимчасово відстороненого директора департаменту правового забезпечення.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статі 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.