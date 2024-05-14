Колишній депутат Жмеринської міської ради від забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ" замовив вбивство свого колеги. Його життя він оцінив у 8 з половиною тисяч толарів.

Дивіться також Схема на 519 мільйонів гривень: ДБР повідомило про нову підозру олігарху Жеваго

Подробиці справи

У ДБР повідомили, що батько обвинуваченого є колишнім народним депутатом VII скликання від "Партії регіонів" та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої "ОПЗЖ".

Однак чоловік під час повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов’язки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який у 2023 році добровільно склав повноваження депутата міської ради.

На початку 2023 року у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво. Син вирішив "допомогти" батьку та спланував замовне вбивство депутата – члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. Виконавцям він обіцяв заплатити 8 500 доларів.

Працівникам ДБР довелось імітувати вбивство

Під час спецоперації працівники ДБР імітували вбивство й зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику. Після передачі оплати за злочин правоохоронці затримали організатора.

Згодом вдома у сина регіонала провели обшуки. Там також виявили зброю та боєприпаси до неї, які зберігались без передбаченого законодавством дозволу.

Щодо чоловіка вже завершили розслідування. Невдовзі він повстане перед судом.