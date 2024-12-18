Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затримали представники Державного бюро розслідувань. Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Вирішують питання повідомлення про підозру

Затриманий мав не допускати росіян до сфери організації та проведення азартних ігор.

Правоохоронці встановили, що внаслідок його дій представники комерційної структури, пов'язані з Росією, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет та сприяли державі-агресору.

Також затриманий, який мав інформацію від низки державних органів про зв'язки комерційної структури з державою-агресором, умисно не вживав заходів щодо позбавлення відповідної ліцензії.

Вже провели обшуки за місцями його проживання, роботи та в автомобілях. Під час них вилучили флеш носії, чорнові записи, та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, грошові кошти.



Зараз вирішують питання стосовно повідомлення йому про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту. Також обговорюють обрання запобіжного заходу.