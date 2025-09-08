В ночь на 7 сентября в здание Кабинета министров Украины попал не дрон типа "Шахед", а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер". Результат анализа обломков свидетельствует, что боевая часть не взорвалась.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно об "Искандере"?

Вес боевой части "Искандера" – 450 килограммов. Аналитики отмечают, что последствия удара по Кабмину были значительно большими, если бы она сработала.

Пожар на верхних этажах здания объясняют тем, что загорелось топливо из баков ракеты.

Обратите внимание! Той ночью Россия выпустила по Украине 9 крылатых ракет из ОТРК "Искандер", 4 из которых удалось сбить. Также было 810 дронов различных типов, 747 из которых обезвредили и сбили. Кроме того, фиксировали 4 баллистические ракеты, которые не были сбиты.

В Defense Express отмечают, что крылатая ракета 9М727 – 1 из 3, которые предназначены для ОТРК "Искандер". Есть еще 9М728 и 9М729. Они преимущественно обозначаются как "Искандер-К" или Р-500.

9М727 считается вариацией ракеты 3М-14 "Калибр" для наземного пуска.

Она активно используется врагом для ударов по украинским городам. Один из наиболее известных эпизодов с ее использованием – удар по драмтеатру в Чернигове в 2023 году. Как в абсолютном большинстве всех других образцов российского вооружения в этой ракете также активно используются западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка, которые производятся в Китае,

– отмечают в Defense Express.