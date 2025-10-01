Ведущий телеканала ICTV и телемарафона "Единые новости" Вадим Карпьяк решил добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Мужчина планирует стать частью 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

Об этом он заявил в эфире телемарафона в среду, 1 октября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты".

Почему ведущий решил мобилизоваться?

По словам Карпьяка, мобилизация в армию – это его сознательный шаг. Мужчина отметил, что любит своих детей и не хочет передавать им войну в наследство.

Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них. Потому что, как сказал мне умный человек: надо жить так, как проповедуешь,

– объяснил журналист.

Ведущий рассказал о своем решении в эфире: смотрите видео

Также Карпьяк сообщил, что планирует завершить свои "гражданские дела", в частности закрыть все рабочие проекты, в течение двух недель. После его ждет базовая общевойсковая подготовка.

Обратите внимание! Недавно стало известно о мобилизации Дениса Бигуса – главы редакции Bigus.Info. Напомним, еще в 2022 году журналист вступил в ряды добровольцев, однако после уволился со службы.

Что известно о Вадиме Карпьяке?