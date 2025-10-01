Ведущий телемарафона и известный журналист Вадим Карпьяк решил мобилизоваться
- Ведущий телемарафона Вадим Карпьяк решил мобилизоваться в ряды ВСУ, чтобы стать частью 8-го корпуса ДШВ.
- Украинский журналист планирует завершить рабочие проекты и пройти базовую общевойсковую подготовку.
Ведущий телеканала ICTV и телемарафона "Единые новости" Вадим Карпьяк решил добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ. Мужчина планирует стать частью 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск.
Об этом он заявил в эфире телемарафона в среду, 1 октября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты".
Смотрите также Помним каждый день: известные артисты и актеры, которые погибли на войне
Почему ведущий решил мобилизоваться?
По словам Карпьяка, мобилизация в армию – это его сознательный шаг. Мужчина отметил, что любит своих детей и не хочет передавать им войну в наследство.
Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них. Потому что, как сказал мне умный человек: надо жить так, как проповедуешь,
– объяснил журналист.
Ведущий рассказал о своем решении в эфире: смотрите видео
Также Карпьяк сообщил, что планирует завершить свои "гражданские дела", в частности закрыть все рабочие проекты, в течение двух недель. После его ждет базовая общевойсковая подготовка.
Обратите внимание! Недавно стало известно о мобилизации Дениса Бигуса – главы редакции Bigus.Info. Напомним, еще в 2022 году журналист вступил в ряды добровольцев, однако после уволился со службы.
Что известно о Вадиме Карпьяке?
- Вадим Карпьяк родился 27 января 1977 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области.
- Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Теория культуры" (бакалавр) и "Политические науки" (магистр).
- Работал ведущим на "Радио Столицы", первой киевской ФМ-станции формата альтернативной музыки, и выпускающим редактором "Завтрака с 1+1".
- В сентябре 2016 года стал ведущим политического ток-шоу "Свобода Слова" на канале ICTV, а с 2019 года – ведущим авторской программы "О законе и благодати" на Радио Культура.
- В июне 2022 года получил орден "За заслуги" III степени за весомый вклад в развитие отечественной журналистики, мужество и самоотверженность при освещении событий полномасштабного вторжения России, а также за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.
- Вместе с женой Татьяной Пушновой воспитывает двоих детей – Марту и Ореста. Также имеет сына Марка от первого брака.