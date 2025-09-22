Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Дениса Бигуса.

Что рассказал Бигус о мобилизации?

По словам журналиста, на момент выхода видео, которое опубликовали вечером 22 сентября, он уже не является гражданским. Бигус снова присоединился к армии.

Он считает справедливым свое возвращение в армию после отдыха. Журналист напомнил, что смог уволиться со службы раньше, ведь попал в спецотряд полиции, а не в ВСУ.

Я после "увольнения с войны" был абсолютно убежден, что меня мобилизуют через пару месяцев и относился к гражданской жизни как к отпуску, наполняя ее военной работой или задачами насколько это было возможно, и периодически удивляясь, что это этот отпуск так затянулся,

– поделился Денис Бигус.

Мужчина никогда не имел брони или отсрочки, поэтому он возвращается в армию. Конечно, это означает, что видео с Бусом на канале выходить не будут. Но редакция продолжает работать без изменений.

Бигус рассказал, что его мобилизовали: видео

Что известно о службе Дениса Бигуса в армии ранее?