Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Дениса Бигуса.
Что рассказал Бигус о мобилизации?
По словам журналиста, на момент выхода видео, которое опубликовали вечером 22 сентября, он уже не является гражданским. Бигус снова присоединился к армии.
Он считает справедливым свое возвращение в армию после отдыха. Журналист напомнил, что смог уволиться со службы раньше, ведь попал в спецотряд полиции, а не в ВСУ.
Я после "увольнения с войны" был абсолютно убежден, что меня мобилизуют через пару месяцев и относился к гражданской жизни как к отпуску, наполняя ее военной работой или задачами насколько это было возможно, и периодически удивляясь, что это этот отпуск так затянулся,
– поделился Денис Бигус.
Мужчина никогда не имел брони или отсрочки, поэтому он возвращается в армию. Конечно, это означает, что видео с Бусом на канале выходить не будут. Но редакция продолжает работать без изменений.
Бигус рассказал, что его мобилизовали: видео
Что известно о службе Дениса Бигуса в армии ранее?
Журналист и телеведущий Денис Бигус еще в 2022 году вступил в ряды добровольцев ВСУ. Журналист знал, что начнется война и еще до 24 февраля эвакуировал семью, докупил экипировку и патроны. Сначала Бигус защищал Киев, а в конце апреля оказался под Николаевом.
После увольнения из армии Денис Бигус работал внештатным разведчиком в Департаменте военной контрразведки СБУ. Деньги за это он якобы не получал, а только помогал спецслужбе. Его деятельность заключалась в поддержке СБУ для предоставления важных данных о войне.