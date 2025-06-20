Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на видео Дениса Бигуса.

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Чем занимается Бигус в СБУ

Ранее нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что журналист-ютубер Денис Бигус якобы является "гласным внештатным сотрудником оперативного подразделения Службы безопасности Украины". Чтобы узнать подробности, депутат отправил в Службу запрос, но там ему ответили, что Бигус не работает в ведомстве и даже не проходил военную службу в СБУ.

Поэтому появились сомнения, что журналист действительно причастен к работе в Службе. Денис Бигус лично рассказал, что не является штатным работником, а считается в Департаменте, потому что его знакомые из военной контрразведки СБУ якобы "подкинули прикольных задач". К такой работе Бигус присоединился, после того, как в 2023 году уволился из рядов защитников Патрульной полиции.

Когда кто-то из СБУ делает хе**ю, редакция об этом снимала, снимает и будет снимать, а когда воюет войну, я ей помогал, помогаю и буду помогать всем, чем могу, отметил,

– Денис Бигус.

Журналист добавил, что гордится возможностью быть полезным во время войны для Департамента военной контрразведки СБУ.

Бигус отметил, что с Департаментом он иногда работает, не имеет за это не имеет бронирования от мобилизации, не получает денег из бюджета и не внесен ни в один резерв. И удостоверение внештатного работника оперативного подразделения ДВК СБУ, из-за которого Гончаренко начал его в чем-то обвинять, не дает ничего, кроме доступа к секретным так называемым "штучкам" и закрытым местам. Бигус посоветовал народному депутату все же посмотреть, чем занимается Департамент военной контрразведки СБУ.

Напомним, в армию мобилизовался еще один журналист – Юрий Бутусов. С мая он занимает должность стрелка в бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".