В посте в Facebook 22 мая Бутусов уточнил, на какой именно должности он будет служить, передает 24 Канал

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Что известно

Журналист сообщил, что несколько дней назад он мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" в звании солдата на должность стрелка. Сейчас мужчина проходит военную подготовку.

Бутусов отметил, что как журналист он участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках.

Также он участвовал "в некоторых операциях на планировании и применении войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, создании новых воинских частей, распространении современного боевого опыта, в создании центра управления БПЛА в рамках ОТУ и ТГР".

Кроме того, журналист рассказал, что у него разрыв ахилла и проблемы со зрением, из-за чего он не может стрелять с открытого прицела. Впрочем, эту информацию он скрыл от ТЦК. "Я здоров, и точка. И в пресс-службе служить не собираюсь, при всем большом к этой службе уважении", – подчеркнул Бутусов.

Он добавил, что для него честь стать участником боевой семьи 13-й бригада "Хартия". Здесь воюет значительное количество его близких друзей.