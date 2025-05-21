Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что известно о мобилизации Бутусова

Журналист сказал, что мобилизовался в мае в ряды Национальной гвардии Украины. Но на какую именно должность он попал и что будет делать в Силах обороны – не уточнил.

Война требует решений по сути, именно поэтому я решил идти в армию. Ведь я понимаю, что именно в такой критической обстановке, если ты что-то понимаешь, не надо ждать,

– заявил он.

Собственно, о мобилизации Бутусова стало известно случайно. Медийщики просили его прокомментировать скандал с комбатом Ширшиным. А поскольку он давал комментарий в форме, журналисты уточнили информацию.

По словам Бутусова, он не успел написать пост о своей мобилизации.

Бутусов пишет о проблемах в армии, является главным редактором издания "Цензор.нет". В то же время журналиста часто упрекали, что он не служит.

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