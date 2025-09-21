Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", на передовую отправляют только тех мобилизованных, кто прошел обучение в соответствующих центрах подготовки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст закона.

Смотрите также Повестка по почте: как должен выглядеть документ и что нужно знать

Кого не отправят на передовую после мобилизации?

На фронт не направляют лиц с определенными хроническими заболеваниями, в частности:

проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

сердечно-сосудистые болезни;

заболевания органов пищеварения.

Эти военнообязанные могут служить в тылу, но не в высокомобильных десантных частях, морской пехоте или штурмовых отрядах. Командование Украины отмечает, что в первую очередь на фронт направляют тех, кто имеет боевой опыт и соответствующую подготовку. Процесс мобилизации постоянно адаптируется к потребностям фронта, а законодательные изменения усиливают регулирование правового статуса военнообязанных.

Как студентам получить отсрочку?