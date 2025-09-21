Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", на передовую отправляют только тех мобилизованных, кто прошел обучение в соответствующих центрах подготовки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст закона.
Смотрите также Повестка по почте: как должен выглядеть документ и что нужно знать
Кого не отправят на передовую после мобилизации?
На фронт не направляют лиц с определенными хроническими заболеваниями, в частности:
- проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
- сердечно-сосудистые болезни;
- заболевания органов пищеварения.
Эти военнообязанные могут служить в тылу, но не в высокомобильных десантных частях, морской пехоте или штурмовых отрядах. Командование Украины отмечает, что в первую очередь на фронт направляют тех, кто имеет боевой опыт и соответствующую подготовку. Процесс мобилизации постоянно адаптируется к потребностям фронта, а законодательные изменения усиливают регулирование правового статуса военнообязанных.
Как студентам получить отсрочку?
Право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме.
В Единой государственной электронной базе по вопросам образования теперь формируют сообщение о том, что студент не нарушает последовательности получения образования.
Кроме того, всю информацию о студентах – даже лиц призывного возраста, которые именно поступили на первый курс – высшее учебное заведение направляет в ТЦК.
Студентам университет рекомендует делать соответствующие визиты в ТЦК каждые полгода, ведь кого-то по результатам сессии могут отчислить. Об отчисленных студентах учебное заведение также подает информацию в ТЦК и СП.