Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", на передову відправляють лише тих мобілізованих, хто пройшов навчання у відповідних центрах підготовки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на текст закону.

Кого не відправлять на передову після мобілізації?

На фронт не направляють осіб із певними хронічними захворюваннями, зокрема:

проблеми з опорно-руховим апаратом;

серцево-судинні хвороби;

захворювання органів травлення.

Ці військовозобов’язані можуть служити в тилу, але не у високомобільних десантних частинах, морській піхоті чи штурмових загонах. Командування України наголошує, що першочергово на фронт направляють тих, хто має бойовий досвід та відповідну підготовку. Процес мобілізації постійно адаптується до потреб фронту, а законодавчі зміни посилюють регулювання правового статусу військовозобов’язаних.

Як студентам отримати відстрочку?