Свою должность в армии журналист не называет, но рассказывает, как проходит его день.

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Был готов к полномасштабной войне

Журналист до 24 февраля эвакуировал семью, докупил экипировку и патроны. С тех пор ждал эскалации. Признается, что единственное, в чем ошибся – даты. Ожидал, что вторжение состоится в первые недели февраля.

В первые дни нападения Бигус стал добровольцем ВСУ. Одно время он защищал Киев, а в конце апреля оказался под Николаевом.

Куда-то еду машиной, полдня управляю дроном, сажусь в машину и поворачиваю назад. Но есть нюансы: надо, чтобы ты кого заметил и никто не заметил тебя,

– рассказал журналист.

Бывает, что "хлопок" пророс в одном месте, а урожай убирают в другом. Кроме того, вспоминает, что за 7 месяцев дважды попадал под сильный обстрел.

"Лежишь в канаве, вокруг гремит. Ждешь, что прилетит, если прилетит, то и испугаться не успеешь", – говорит он.

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Что в украинцах изменит полномасштабная война

По мнению журналиста, категорические изменения в украинском обществе война не принесет. Отпечаток, конечно, останется, но будут как хорошие вещи, так и плохие. Из хорошего – сплоченность. В то же время общество ждет тотальный ПТСР.

Ни один социальный стресс в корне общество не изменит: будут пассионарии, будут консерваторы, останутся отбросы. Все будут со всеми ссориться – возможно, по другим вопросам, но все равно будут подонки,

– убежден доброволец.

Какой должна быть победа

Он также рассказал, что понимает под победой Украины в этой войне. В частности, географически Украина должна остаться в границах Украины. В то же время организационной победой будет тотальная гражданская война в России.

"Буряты идут на чеченцев, Пенза идет на Саратов и все вместе – на Садовое Кольцо", – объяснил Бигус.

Он не сомневается, что есть все шансы этого дождаться.

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