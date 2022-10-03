Свою посаду у війську журналіст не називає, але розповідає, як проходить його день.

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Був готовий до повномасштабної війни

Журналіст до 24 лютого евакуював родину, докупив екіпірування і патрони. Відтоді чекав на ескалацію. Зізнається, що єдине, в чому помилився – дати. Очікував, що вторгнення відбудеться в перші тижні лютого.

У перші дні нападу Бігус став добровольцем ЗСУ. Певний час він боронив Київ, а у кінці квітня опинився під Миколаєвом.

Кудись їду машиною, півдня керую дроном, сідаю в машину і повертаю назад. Але є нюанси: треба, щоб ти когось помітив і ніхто не помітив тебе,

– розповів журналіст.

Буває, що "бавовна" поросла в одному місці, а врожай збирають в іншому. Крім того, пригадує, що за 7 місяців двічі потрапляв під сильний обстріл.

"Лежиш в канаві, навколо гупає. Чекаєш, що прилетить, якщо прилетить, то і злякатись не встигнеш", — каже він.

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Що в українцях змінить повномасштабна війна

На думку журналіста, категоричних змін в українське суспільство війна не принесе. Відбиток, звісно залишиться, але будуть як хороші речі, так і погані. З хорошого – згуртованість. Водночас на суспільство чекає тотальний ПТСР.

Жоден соціальний стрес докорінно суспільство не змінить: будуть пасіонарії, будуть консерватори, залишаться покидьки. Всі будуть з усіма сваритись — можливо, з інших питань, але все одно будуть покидьки,

– переконаний доброволець.

Якою має бути перемога

Також він розповів, що розуміє під перемогою України в цій війні. Зокрема, географічно Україна має залишитись в кордонах України. Натомість організаційною перемогою буде тотальна громадянська війна в Росії.

"Буряти йдуть на чеченців, Пенза йде на Саратов і всі разом – на Садове Кільце", – пояснив Бігус.

Він не сумнівається, що є всі шанси цього дочекатись.

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