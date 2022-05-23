Имел долги в России: что известно о первом осужденном оккупанте Вадиме Шишимарине

В Украине 23 мая впервые был вынесен приговор российскому военному за убийство гражданского. Осужденным стал 21-летний Вадим Шишимарин.

Вражеский сержант служил командиром отделения танковой "Кантемировской дивизии" Московской области. Все, что о нем известно, читайте в материале 24 канала.

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Как Шишимарин оказался в Украине

Родом русский военный из города Усть-Илимск, что в Сибири. Жениться Шишимарин не успел, детей тоже нет. По данным расследования издания "Настоящее время" , в России у оккупанта есть долги за жилье и коммунальные услуги. Сумма задолженности составляет 200 тысяч рублей, то есть 3300 долларов.

Кстати, в 2020 году осужденный работал в Макдональдсе и зарабатывал 40 тысяч рублей, что в то время составило 550 долларов.

24 февраля Шишимарин вместе с другими российскими военными незаконно пересек границу Украины в Сумской области. 21-летний оккупант двигался вглубь Украины, пока ВСУ не разбили его колонну. Тогда группировка Шишимарина начала отступать к границе с Россией.

Как российский военный убил гражданского украинца

Сам Шишимарин рассказал, что во время отступления 28 февраля его собратья-оккупанты захватили гражданский автомобиль. По дороге они увидели безоружного мужчину, говорившего по телефону. Сержанту приказали выстрелить в прохожего – 62-летнего жителя поселка Чупаховка Александра Шелипова. Однако Шишимарин якобы сначала отказался.

Прапорщик Макеев увидел мужчину. Макеев сказал, что он нас сдаст, что звонит по телефону военным. Приказал стрелять. Я не выстрелил. Неизвестный военный, сидевший рядом, начал угрожающим тоном приказывать, аргументируя это тем, что мы не доедем до наших войск, что мы не вызовем помощь и нам угрожает опасность. Когда мы поравнялись, я выстрелил короткую очередь. Тем самым я убил его,

– признался Шишимарин.

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Местные жители рассказали, что дальше кафиры убили еще одного мужчину – от вражеского огня он сгорел в салоне автомобиля. Далее россияне украли автомобиль местного медика и на нем скрылись из поселка.

Впоследствии кафиры попали в засаду бойцов территориальной обороны и скрылись на заброшенной свиноферме. 1 марта они сдались местным жителям.

Жена Александра Шелипова слышала роковой выстрел

Жена убитого Шелипова рассказала, что во время стрельбы находилась во дворе. Екатерина увидела русских военных и закрыла калитку и скрылась за столбом. Вернувшись домой, женщина заметила, что мужчина долго нет дома. Уже потом его тело обнаружили неподалеку.

Как следствие установило причастность Шишимарина к убийству

Благодаря тесту на полиграфе;

свидетельством супруги погибшего;

также у военного был найден мобильный телефон Шелипова, а экспертиза его оружия подтвердила выстрел.



Шишимарин признал свою вину / Фото

Оккупант признал свою вину

На суде россиянин признал, что убил гражданского и покаялся.

Я хотел бы еще раз принести извинения за то, что сделал. Я не отказываюсь и готов принять все меры, которые будут,

– отметил Шишимарин.

23 мая Соломенский районный приговорил оккупанта к пожизненному заключению по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны. Однако еще 30 дней Шишимарин может обжаловать это решение. Известно, что адвокат, который захватчик бесплатно предоставила Украина, уже готовит соответствующий иск. Защитник подсудимого считает, что дело квалифицировалось неправильно.

Кстати, Екатерина Шелипова настаивала на пожизненном заключении убийцы мужа. Однако женщина говорила, что она не против, чтобы Шишимарина обменяли на украинских военных из "Азовстали".

Смотрите видео из суда над российским военным:

Как отреагировали родители российского военного

Еще перед тем, как суд вынес Шишимарину приговор, журналисты пообщались с отцом и бабушкой оккупанта. Муж возмущался, почему это украинское правосудие занялось именно его сыном, а не кем-то другим. В то же время, бабушка говорила, что на войне "всякое может случиться", в том числе и убийство.

Оба настаивали на том, чтобы Вадима обменяли. Однако не возражали против войны в Украине, или, как они ее называют "спецоперации". Мол, парень должен был ехать в Украину и убивать людей.

Больше об осуждении Шишимарина смотрите в нашем сюжете: видео