Идентифицировали оккупанта расследователи из российского медиапроекта "Важные истории", сообщает 24 канал. Для этого они взяли кадры из камеры внешнего наблюдения, которые оказались в распоряжении The New York Times.
Заметьте Почему россияне такие дикие
На видео сняли жуткий момент. Как русские захватчики казнят 9 безоружных мужчин. Трагедия произошла в Буче по улице Яблонской.
Кто является возможным убийцей
По данным сервиса распознавания лиц, на видео – Чингиз Атантаев. Это 37-летний российский военный. По данным журналистов, он родился в Магадане (Дальний Восток). В последние годы проживал в Пскове, где дислоцируются 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки.
В соцсетях Атантаев подписан на страницы, связанные с русскими захватчиками и вооружениями. Кроме того, оккупант интересовался единоборствами.
В последний раз Атантаев заходил в соцсеть 12 мая.
Российскому командиру сообщили о подозрении
- Ирина Венедиктова сообщила, что прокуроры объявили о подозрении российскому командиру Василию Литвиненко . Именно он был одним из тех, кто отдал приказы, а также совершал циничные и жестокие зверства на Киевщине во время оккупации.
- Литвиненко – командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил России в составе 35 общевойсковой армии.
- Удалось установить, что Литвиненко был старшим во время оккупации Липовки (Бучанский район). Прокуроры установили, что без разрешения оккупанта жители села не могли даже выйти за водой.
- Захватчик обвинился в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с убийством. Изверги уже заочно объявили о подозрении.
- В настоящее время украинские правоохранители устанавливают личности соучастников его преступлений.