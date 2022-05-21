Індентифікували окупанта розслідувачі з російського медіапроєкту "Важные истории", повідомляє 24 канал. Для цього вони взяли взяли кадри з камери зовнішнього спостереження. Вони опинилися у розпорядженні видання The New York Times.

Зауважте Чому росіяни такі дикі

На відео зафільмували моторошний момент. Як російські загарбники страчують 9 беззбройних чоловіків. Трагедія сталася у Бучі на вулиці Яблунській.

Хто є можливим вбивцею

За даними сервісу розпізнавання облич, на відео – Чингіз Атантаєв. Це – 37-річний російський військовий. За даними журналістів, він народився у Магадані (Далекий Схід). Упродовж останніх років проживав у Пскові, де дислокуються 104-й і 234-й десантно-штурмові полки.

У соцмережах Атантаєв підписаний на сторінки, пов'язані з російськими загарбниками та озброннями. Окрім того, окупант цікавився єдиноборствами.

Востаннє Атантаєв заходив у соцмережу 12 травня.

Російському командиру повідомили про підозру

Ірина Венедіктова повідомила, що прокурори оголосили про підозру російському командиру Василю Литвиненку. Саме він був одним із тих хто віддав накази, а також – вчиняв цинічні та жорстокі звірства на Київщині під час окупації.

Литвиненко – командир роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил Росії у складі 35 загальновійськової армії.

Вдалося встановити, що Литвиненко був "старшим" під час окупації Липівки (Бучанський район). Прокурори встановили, що без дозволу окупанта мешканці села не могли навіть вийти по воду.

Загарбника звинуватили у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством. Нелюду вже заочно оголосили про підозру.

Наразі українські правоохоронці встановлюють особи співучасників його злочинів.

Зауважте! Ірина Венедіктова також повідомила, що українські правоохоронці зуміли ідентифікували вже другого російського військового, який ґвалтував мирних жінок на Київщині. Це – 20-річний Булат Фассахов.

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