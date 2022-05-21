Індентифікували окупанта розслідувачі з російського медіапроєкту "Важные истории", повідомляє 24 канал. Для цього вони взяли взяли кадри з камери зовнішнього спостереження. Вони опинилися у розпорядженні видання The New York Times.
Зауважте Чому росіяни такі дикі
На відео зафільмували моторошний момент. Як російські загарбники страчують 9 беззбройних чоловіків. Трагедія сталася у Бучі на вулиці Яблунській.
Хто є можливим вбивцею
За даними сервісу розпізнавання облич, на відео – Чингіз Атантаєв. Це – 37-річний російський військовий. За даними журналістів, він народився у Магадані (Далекий Схід). Упродовж останніх років проживав у Пскові, де дислокуються 104-й і 234-й десантно-штурмові полки.
У соцмережах Атантаєв підписаний на сторінки, пов'язані з російськими загарбниками та озброннями. Окрім того, окупант цікавився єдиноборствами.
Востаннє Атантаєв заходив у соцмережу 12 травня.
Російському командиру повідомили про підозру
- Ірина Венедіктова повідомила, що прокурори оголосили про підозру російському командиру Василю Литвиненку. Саме він був одним із тих хто віддав накази, а також – вчиняв цинічні та жорстокі звірства на Київщині під час окупації.
- Литвиненко – командир роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил Росії у складі 35 загальновійськової армії.
- Вдалося встановити, що Литвиненко був "старшим" під час окупації Липівки (Бучанський район). Прокурори встановили, що без дозволу окупанта мешканці села не могли навіть вийти по воду.
- Загарбника звинуватили у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством. Нелюду вже заочно оголосили про підозру.
- Наразі українські правоохоронці встановлюють особи співучасників його злочинів.
Важливо – окупант похвалився батьку катуванням полоненого українця: дивіться відео