Наказував вбивати цивільних

Ним виявився 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко. Він є командиром роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії.

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Зокрема, він був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району. За даними прокурорів, без дозволу загарбника мешканці села навіть не могли вийти з дому, аби дістати води. Також він розпоряджався наданням медичної допомоги селянам, і міг у цьому відмовити.

Як встановило слідство, за наказом свого нелюда-командира, підлеглі йому російські бійці поранили беззбройного мирного чоловіка похилого віку з автоматичної зброї. Це сталося просто на його подвір'ї. Але й на цьому вони не зупинилися – пізніше окупанти розстріляли дім пораненого ними дідуся з танка. Чоловік згорів разом з будинком.

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області звинувачують чоловіка у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством. Йому вже заочно оголосили про підозру.

Крім того, зараз українські правоохоронці встановлюють причетність Литвиненка до поранення ще двох мирних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків. Також встановлюють особи співучасників його злочинів.

Російський командир Василь Литвиненко, який наказував вбивати людей на Київщині / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

Можна допомогти слідству

Прокурори просять тих, хто впізнав цього чоловіка та має будь-яку інформацію про його злочинні дії, скоєні на нашій землі, про це повідомити. Для цього потрібно написати на єдиний доказовий хаб Офісу Генерального прокурора за посиланням або ж зателефонувати до Київської обласної прокуратури за номерами:

097 053 04 65,

097 838 31 87,

050 107 66 75.

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