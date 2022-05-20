Сюди їм привозять їсти, оскільки у людей досі немає газопостачання. Про те, як доводиться існувати через війну Росії проти України, сайту 24 каналу ексклюзивно розповіли місцеві жителі.

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Як живуть мешканці на околиці Чернігова після окупації

Мешканець Бобровиці Микола приходить за їжею, яку привозять волонтери. Він розповів, що його мати – після інсульту, а тут досі немає світла та газу. А кожна третя хата – розбита.

Багато домівок не підлягають ремонту, а ті, які вціліли, мають пошкоджені криші та вікна. Тому, людям досі доводиться жити у підвалах, сараях та в гаражах. Тетяна розповіла, що перебувала тут і під час обстрілів до останнього дня.

Як можна жити? Люди готують на вогнищах. Їм возять обіди. Але люди не знають, коли привезуть, і змушені бігати, як собаки… Кажуть, що нашу Бобровицю зв'яжуть з мікрорайоном, який розташований на північному заході Чернігова – Масани. А як ми будемо добиратися у місто, в центр?

– розповіла вона.

Бобровиця, мешканці стоять за їжею / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Волонтер Костянтин вже четвертий тиждень приїжджає щоденно в Чернігів. Він разом із іншими волонтерами привозить людям гарячу їжу.

Костянтин, волонтер / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За словами місцевого мешканця Івана, під час обстрілів всі люди жили тут в страху, й навіть приготувати їжу було дуже важко. Постійно прилітали снаряди та розривалися. Люди ховалися.

Як тільки розпалювали вогонь, ставили якусь каструлю – зразу летіло щось. І так було кожен день по кілька годин. Бувало навіть так, що одразу макарони згорали, бо неможливо було підійти через обстріли. Ховалися за будинки, у погреби. Люди жили в такому страху, наче живуть останній день,

– додав він.

Літня жінка зав'язує набраний борщ у пакет / Фото Аліни Туришин, 24 канал

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За його словами, жителі Бобровиці більш-менш почали виходи на вулицю через півтора місяця. Але є ще люди, які досі бояться і живуть разом у бункерах. Навіть матраци перенесли туди.

Дуже багато таких людей. Район стоїть на місці. Світло провели мало де. Хоча пишуть, що один відсоток Чернігова залишився без світла, але ми без нього. Газу немає з другого дня війни. Воду включили тиждень тому, але вона ще брудна. Кілька тижнів тому їжу ще привозили, а зараз дуже рідко. Тут знищено багато будинків, в яких неможливо жити. Ціни піднялися до неможливо. Роботи немає, доходу немає. Як людям відновлювати свої будинки?

– зазначив Іван.

Війна змінила життя в Бобровиці / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Чоловік розповів, що людям мають побудувати модульні будинки.

Це ж не квартира. І коли це буде? Хтось живе у сусідів, хтось когось прийняв з родичів. А що далі буде – ніхто не знає,

– підсумував він.

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