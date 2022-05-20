Сюда им привозят есть, поскольку у людей до сих пор нет газоснабжения. О том, как приходится существовать из-за войны России против Украины, сайту 24 канала эксклюзивно рассказали местные жители.

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Как живут жители на окраине Чернигова после оккупации

Житель микрорайона Бобровица Николай приходит за едой, которую привозят волонтеры. Он рассказал, что его мать – после инсульта, а здесь до сих пор нет света и газа. А каждый третий дом – разбит.

Многие дома не подлежат ремонту, а уцелевшие имеют поврежденные крыши и окна. Поэтому людям до сих пор приходится жить в подвалах, сараях и в гаражах. Татьяна рассказала, что находилась здесь и во время обстрелов до последнего дня.

Как можно жить? Люди готовят на кострах. Им возят обеды. Но люди не знают, когда привезут, и вынуждены бегать, как собаки… Говорят, что нашу Бобровицу свяжут с микрорайоном, расположенным на северо-западе Чернигова – Масаны. А как мы будем добираться в город, в центр?

– рассказала она.

Бобровица, жители стоят за едой / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Волонтер Константин уже четвертую неделю приезжает ежедневно в Чернигов. Он вместе с другими волонтерами привозит людям горячую еду.

Константин, волонтер / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По словам местного жителя Ивана, во время обстрелов все люди жили здесь в страхе, и даже приготовить еду было очень тяжело. Постоянно прилетали снаряды и разрывались. Люди прятались.

Как только разжигали огонь, ставили какую-нибудь кастрюлю – сразу летело что-то. Так было каждый день по несколько часов. Бывало даже так, что сразу макароны сгорали, потому что невозможно было подойти из-за обстрелов. Прятались за дома, в погребах. Люди жили в таком страхе, словно живут последний день,

– добавил он.

Пожилая женщина завязывает набранный борщ в пакет / Фото Алины Туришин, 24 канал

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По его словам, жители Бобровицы более-менее начали выходы на улицу через полтора месяца. Но есть еще люди, которые все еще боятся и живут вместе в бункерах. Даже матрасы перенесли туда.

Очень много таких людей. Район стоит на месте. Свет провели мало где. Хотя пишут, что один процент Чернигова остался без света, но мы без него. Газа нет со второго дня войны. Воду включили неделю назад, но она еще грязная. Несколько недель назад еду еще привозили, а сейчас очень редко. Здесь уничтожены многие дома, в которых невозможно жить. Цены поднялись до невозможного. Работы нет, дохода нет. Как людям восстанавливать свои дома?

– отметил Иван.

Война изменила жизнь в Бобровице / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Мужчина рассказал, что людям должны построить модульные дома.

Это ведь не квартира. И когда это будет? Кто-то живет у соседей, кто кого принял из родственников. А что дальше будет – никто не знает,

– подытожил он.

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