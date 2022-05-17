Журналисты сайта 24 канала побеседовали с местной жительницей Галиной. После коварного нападения России женщина вместе с мужем и восьмилетней дочерью вынуждены были бежать из города.

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"И именно в тот день, когда мы уехали, начался ад и в нашем доме"

Мы выехали в первых числах марта к родителям – в десяти километрах от Мариуполя. Когда мы были за пределами города, слышали самолеты, корабли, всю артиллерию, которая уже летела над головой. Когда мы выезжали – наш дом еще стоял. И именно в тот день, когда мы уехали, начался ад и в нашем доме,

– рассказала она.

Мариуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

По словам Галины, продуктов критически не хватало, ведь никто из жителей города не верил, что война настолько "захватит Мариуполь". Зарплата вроде была, но ее невозможно было снять, чтобы что-то купить. Магазины и заправки, которые были, – все разбомбили. Поэтому найти что-либо было невозможно.

"Была очень большая поддержка от солдат"

Галина рассказала, как украинские солдаты взламывали уцелевшие рынки и аптеки, чтобы раздать людям продукты и лекарства. Люди делились всем и таким образом выживали. Кто чем мог – тем помогал.

Я хочу сказать, что люди не были готовы. У кого-то, как у нас, были запасы на две недели, и больше не было. А у кого-то и этого не было. Я не знаю, как до сих пор люди продолжают что-либо находить, искать. Хочу подчеркнуть, что была очень большая поддержка от солдат. Мне кажется, что если бы этого не делали они, то много людей на сегодняшний день не смогли бы протянуть и на половину,

– отметила она.

По ее словам, украинские защитники обладали и продолжают обладать сверхчеловеческими способностями, чтобы выстоять и удержать город.

Галина стала волонтером "Центра поддержки и развития МСБ. Мариуполь" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Когда семья выезжала из города, то в Мариуполе оставались родители мужа.

Мы долго не знали, что с ними и где они, потому что долго не могли связаться с ними. Нам говорили, что их район бомбят. Потом мы узнали, что их дом горел. И через десять дней они выехали в соседнее село. И по сей день они находятся на оккупированной территории,

– сказала женщина.

Восьмилетний ребенок Галины долго еще прятался из-за каждого звука. Находясь под оккупацией, она сносила продукты в погреб, чтобы было что есть.

Теперь она здесь, в игровой комнате. Адаптировалась в Запорожье. Пошла в школу, чтобы окончить третий класс. Тяжело, необычно, все незнакомое, хочет домой,

– отметила она.

Мариуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Сама Галина, приехав в Запорожье, стала волонтером "Центра поддержки и развития МСБ. Мариуполь". Сюда она пришла получать помощь и захотела остаться, чтобы быть полезной, потому что знает на собственном примере, через что пришлось пройти людям.

" Я хотела бы сказать мариупольцам, чтобы они не падали духом и верили, что все будет Украина. А защитникам – чтобы они продержались. Я верю, что будет помощь и город выстоит", – подчеркнула женщина.

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Хочется их поддержать, потому что люди приходят с разными историями. Все мы побывали там. Мы показываем друг другу фото, плачем, говорим, делимся. На этот момент я вижу себя только на этом месте, чтобы помогать,

– подытожила Галина.

На сегодняшний день в Центр поддержки уже обратилось более 300 человек. Здесь можно получить как социальную помощь, так и помощь на маленьких детей.

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