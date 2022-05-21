Собака – маркер цивілізації

Українці, предки українців, ті люди, які мешкали на нашій території, не їли собак. А сучасні росіяни у Бучі нещодавно зжерли якусь болонку. Розіп'яли спочатку на драбині, а потім зжерли. Дикі люди.

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У людей формується таке ставлення до собак уже протягом 10 – 15 тисяч років: що собака – це друг людини, його не їдять, як правило. За винятком дуже диких чи якихось специфічних кухонь. Виявляється, що росіяни глибше в дичину занурилися, ніж 10 – 15 тисяч років тому.

І найголовніше – на території України у різних регіонах кам'яний вік тривав до 5 – 3 тисячоліття до нашої ери, коли у широке вживання увійшли вироби з міді спочатку, потім із бронзи, а потім уже із заліза. Тобто 5 – 3 тисячоліття до нашої ери – це кінець кам'яної доби на різних територіях України. На півдні трохи раніше, на півночі трохи пізніше.

Росія відстала по життю

Ну, і приблизно кам'яний вік в Україні, Південній Європі та на Балканах закінчився одночасно. Зате на північ і на схід від земель сучасної України, на території сучасного Залісся, або центральної Росії, кам'яний вік тривав на 3 – 5 тисяч років довше, ніж на території України.

Грубо кажучи, кам'яний вік закінчився в Заліссі, в ядрі формування московитського етносу, 2 – 1,5 тисячі років тому. І це дуже велика різниця. У деяких частинах північної Росії 300 років тому був кам'яний вік. У північній частині навіть європейської Росії.

Для мене як історика очевидно, що величезна кількість специфічних рис Росії, дикості Росії пояснюється цим простим і елементарним фактом, що на території Росії кам'яний вік – це відносно недавня історія.

Що таке кам'яний вік? Це коли люди б'ються за кожну кісточку, вони не вміють співпрацювати. Тобто вони б'ються, видирають, бо співпраця – це вже на інших етапах. І якщо ми глянемо на Росію – для неї немає співпраці. Для неї всі – чи раби, чи вороги, як і для монголів свого часу.

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Первісні риси дикунів

У нас в Україні є навіть прислів'я, що гірше за війну з Росією – дружба з Росією. Тому що Росія не вміє дружити, вона вміє встромляти ножа під час дружби в спину. Це первісна риса. Друга первісна риса називається моральний релятивізм, тобто відсутність моралі. Це у первісних дуже поширене.

Я вже розповідав цю історію: один французький проповідник у Центральній Африці не міг пояснити аборигенам, чому Юда поганий. Їм здавалося, що він хитрий, він молодець, він обдурив – тобто він добрий. Вони на це дивилися як на полювання, тобто як дикуни.

Те саме – у сучасній Росії. Моралі нема. 90% росіян, як ми чуємо за їхніми переговорами, просто апріорі аморальні, у них ця частина ампутована. Як говорив Гоголь свого часу, мертві душі, немає в них емпатії. Цієї частини людської натури у них ніколи не було, вона просто не виросла у диких людей. І, можливо, вже ніколи не встигне.

Таким чином моральний релятивізм (коли все, що мені вигідно, – все правда) – це причина постійно брехні росіян. Які брешуть одне одному, собі, у телевізорі. Брешуть, брешуть, брешуть. Це абсолютно первісна поведінка.

І що ще цікаво у цій первісній культурі – це культ вождя. Те, що ми бачимо в Росії, – це від царя, від хана і до сьогодні. Це культ вождя. По ньому потім тупцюють, на нього потім скидають всю провину, але коли він царює – всі йому кланяються.

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Я вже не кажу про побутову культуру – російські солдати їдять і, даруйте, сер*ть в одному місці. Це – звідти. Тому що під час розкопок археологи те саме фіксують у кам'яному віці. Далеко не ходили, були простіші. У світі це називається дикість. І красти – красти можна, бо не має почуття чужої власності. Хто в племені капці захопив – того і капці. Звідси – масове злодійство у Росії.

І водночас гострота розуму певна. Тому що для того, щоб вижити в таких жалюгідних та первісних умовах, необхідно було швидко метикувати. Хорошими справами прославитися не можна (для росіян – 24 канал). І до всього зла дуже моторні ці люди. До того, де щось можна підтирити. Тому називати дурними росіян – це неправильно. Вони кмітливі – у сенсі де, що можна затирити або урвати.

Всі ці властивості первісної культури – вони пронесені через недавність цієї первісної історії у Росії.

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