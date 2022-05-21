Собака – маркер цивилизации
Украинцы, предки украинцев, люди, проживавшие на нашей территории, не ели собак. А современные россияне в Буче недавно сожрали какую-то болонку. Распяли сначала на лестнице, а потом сожрали. Дикие люди.
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У людей формируется такое отношение к собакам уже в течение 10 – 15 тысяч лет: что собака – это друг человека, его не едят, как правило. За исключением очень диких или каких-либо специфических кухонь. Оказывается, что россияне глубже в дичь погрузились, чем 10 – 15 тысяч лет назад.
И самое главное – на территории Украины в разных регионах каменный век длился до 5 – 3 тысячелетия до нашей эры, когда в широкое употребление вошли изделия из меди сначала, потом из бронзы, а уже потом из железа. То есть 5 – 3 тысячелетия до нашей эры – это конец каменного века на разных территориях Украины. На юге чуть раньше, на севере чуть позже.
Россия отстала по жизни
Ну и примерно каменный век в Украине, Южной Европе и на Балканах закончился одновременно. Зато к северу и к востоку от земель современной Украины, на территории современного Залесья, или центральной России, каменный век длился на 3 – 5 тысяч лет дольше, чем на территории Украины.
Для меня как историка очевидно, что множество специфических черт России, дикости России объясняется этим простым и элементарным фактом, что на территории России каменный век – это относительно недавняя история.
Что такое каменный век? Это когда люди дерутся за каждую косточку, они не умеют сотрудничать. То есть они дерутся, выдирают, потому что сотрудничество – это уже на других этапах. И если мы посмотрим на Россию – для нее нет сотрудничества. Для нее все – рабы или враги, как и для монголов своего времени.
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Первоначальные черты дикарей
У нас в Украине есть даже пословица, что хуже войны с Россией – дружба с Россией. Потому что Россия не умеет дружить, она умеет воткнуть нож во время дружбы в спину. Это первоначальная черта. Вторая первоначальная черта называется нравственный релятивизм, то есть отсутствие морали. Это у первобытных очень распространено.
Я уже рассказывал эту историю: один французский проповедник в Центральной Африке не мог объяснить аборигенам, почему Иуда плохой. Им казалось, что он хитер, он молодец, он обманул – то есть он добр. Они на это смотрели как на охоту, то есть как дикари.
То же – в современной России. Морали нет. 90% россиян, как мы слышим по их переговорам, просто априори безнравственны, у них эта часть ампутирована. Как говорил Гоголь в свое время, мертвые души, нет у них эмпатии. Этой части человеческой натуры у них никогда не было, она просто не выросла у диких людей. И, может быть, уже никогда не успеет.
Таким образом нравственный релятивизм (когда все, что мне выгодно – все правда) – это причина постоянной лжи россиян. Которые лгут друг другу, себе в телевизоре. Врут, врут, врут. Это совершенно первоначальное поведение.
И что еще интересно в этой первобытной культуре – это культ вождя. То, что мы видим в России, – это от царя, от хана и по сей день. Это культ вождя. По нему потом топчутся, на него потом сбрасывают всю вину, но когда он царствует – все ему кланяются.
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И в то же время острота ума конечно. Потому что, для того чтобы выжить в таких жалких и первобытных условиях, необходимо было быстро сообразить. Хорошими делами прославиться нельзя (для россиян – 24 канала). И ко всему злу очень проворны эти люди. К тому, где что-нибудь можно стырить. Поэтому называть глупыми россиян – это неправильно. Они сообразительны – в смысле где можно стырить или урвать.
Все эти свойства первобытной культуры – они пронесены через недавность этой первобытной истории в России.
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