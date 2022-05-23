Мав борги у Росії: що відомо про першого засудженого окупанта Вадима Шишимаріна

В Україні 23 травня вперше винесли вирок російському військовому за вбивство цивільних. Засудженим став 21-річний Вадим Шишимарін.

Ворожий сержант служив командир відділення танкової "Кантемирівської дивізії" Московської області. Все, що про нього відомо, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як Шишимарін опинився в Україні

Родом російський військовий з міста Усть-Ілімськ, що в Сибіру. Одружитися Шишимарін не встиг, дітей також не має. За даними розслідування видання "Настоящее время", у Росії в окупанта є борги за житло та комунальні послуги. Сума заборгованості становить 200 тисячі рублів, тобто 3300 доларів.

До речі, у 2020 році засуджений працював у "Макдональдсі" та заробляв 40 тисяч рублів, що на той час становило 550 доларів.

24 лютого Шишимарін разом з іншими російськими військовими незаконно перетнув кордон України у Сумській області. 21-річний окупант рухався вглиб України, поки ЗСУ не розбили його колону. Тоді угруповання Шишимаріна почало відступати до кордону з Росією.

Як російський військовий вбив цивільного українця

Сам Шишимарін розповів, що під час відступу 28 лютого його побратими-окупанти захопили цивільний автомобіль. Дорогою вони побачили беззбройного чоловіка, який говорив телефоном. Сержанту наказали вистрілити у чоловіка – 62-річного мешканця селища Чупахівка Олександра Шеліпова. Однак той нібито спершу відмовився.

Прапорщик Макеєв побачив чоловіка. Макеєв сказав, що він нас здасть, що телефонує військовим. Наказав стріляти. Я не вистрілив. Невідомий військовий, що сидів поряд, почав погрозливим тоном наказувати, аргументуючи це тим, що ми не доїдемо до наших військ, що ми не викличемо підмогу і нам загрожує небезпека. Коли ми порівнялися, я вистрілив коротку чергу. Тим самим я вбив його,

– зізнався Шишимарін.

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Місцеві мешканці розповіли, що далі окупанти вбили ще одного чоловіка – від ворожого вогню він згорів в салоні автомобіля. Далі росіяни вкрали автомобіль місцевого медика й на ньому втекли з селища.

Згодом окупанти потрапили у засідку бійців територіальної оборони та сховалися на покинутій свинофермі. 1 березня вони здалися місцевим мешканцям.

Дружина Олександра Шеліпова чула фатальний вистріл

Дружина вбитого Шеліпова розповіла, що під час стрілянини перебувала на подвір'ї. Катерина побачила російських військових та закрила хвіртку й сховалася за стовпом. Повернувшись додому жінка ще зауважила, що чоловіка довго немає вдома. Вже потім його тіло знайшли неподалік.

Як слідство встановило причетність Шишимаріна до вбивства

Завдяки тесту на поліграфі;

свідченням дружини загиблого;

також у військового мобільний телефон Шеліпова, а експертиза його зброї підтвердила вистріл.



Шишимарін визнав свою вину / Фото Суспільне

Окупант визнав свою вину

На суді росіянин визнав, що вбив цивільного та покаявся.

Я хотів би ще раз вибачитися за те, що зробив. Я не відмовляюся і готовий прийняти всі заходи, які будуть,

– зазначив Шишимарін.

23 травня Солом'янський районний засудив окупанта до довічного ув'язнення за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни. Однак ще впродовж 30 днів адвокат Шишимаріна може оскаржити це рішення. Відомо, що адвокат, якого загарбнику безкоштовно надала Україна, вже готує відповідний позов. Захисник підсудного вважає, що справу кваліфікували не правильно.

До речі, Катерина Шеліпова наполягала на довічному ув'язненні вбивці свого чоловіка. Однак жінка казала, що вона не проти, щоб Шишимаріна обміняли на українських військових з "Азовсталі".

Дивіться відео з суду над російським військовим:

Як відреагували батьки російського військового

Ще перед тим, як суд виніс Шишимаріну вирок, журналісти поспілкувалися з батьком та бабусею окупанта. Чоловік обурювався, чого це українське правосуддя зайнялося саме його сином, а не кимось іншим. Водночас бабуся казала, що на війні всяке може трапитися, зокрема і вбивство.

Обидвоє наполягали на тому, щоб Вадима обміняли. Однак не заперечували проти війни в Україні, або ж, як вони її називають "спецоперації". Мовляв, хлопець мусив їхати в Україну.

Більше про засудження Шишимаріна дивіться у нашому сюжеті: відео