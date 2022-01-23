Вакцинация каждый год, предупреждение ВОЗ, протесты в Бельгии: новости о коронавирусе 23 января

В Украине высокая заболеваемость коронавирусом. В частности выросли случаи инфицирования среди детей. В Минздраве зато успокоили, что в процентном соотношении динамика среди детей не ухудшилось. В стране вакцинировали более 15 миллионов человек. В ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

По данным Минздрава, в больницы госпитализировали 2 774 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 86 человек. Зато выздоровели – 2 030 пациентов.

​Днем ранее Риск нового штамма, бустер против Омикрона: новости о коронавирусе 22 января

Темпы тестирования в стране

За сутки лаборатории провели 78 852 теста на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 42 049;

методом ИФА – 3 561;

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 33 242.

Важно! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 857 455 случаев заболевания. По состоянию на 23 января известно о выздоровлении 3 582 908 человек.

При этом, жертвами коронавирусной болезни стали 99 215 жителей страны.

Суточная статистика коронавируса в областях

Киев – 559;

Винницкая область – 486;

Волынская область – 226;

Днепропетровская область – 411;

Донецкая область – 353;

Житомирская область – 844;

Закарпатская область – 370;

Запорожская область – 61;

Ивано-Франковская область – 1704;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 118;

Луганская область – 35;

Львовская область – 2170;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 808;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 476;

Сумская область – 1469;

Тернопольская область – 903;

Харьковская область – 1193;

Херсонская область – 211;

Хмельницкая область – 958;

Черкасская область – 174;

Черновицкая область – 851;

Черниговская область – 344.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Более 15 миллионов украинцев вакцинировались против коронавируса

Источник: МОЗ

В Украине за минувшие сутки, 22 января, вакцинировали против коронавируса более 38 тысяч человек. В частности, первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу – 13 656 человек. Дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу – 10 234 человека.

Общие темпы COVID-вакцинации

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 155 838 человек:

из них получили первую дозу – 15 155 836 человек,

получили две дозы – 14 457 249 человек,

получили дополнительную дозу – 13 021 человек,

бустерную дозу – 203 445 человек.

Всего проведена 29 829 551 прививка.

Как болеют дети Омикроном в Украине

Источник: УП жизнь

Штамм Омикрон начал больше поражать детей, чем Дельта. В то же время, по данным Минздрава, дети не составляют большинства в статистике инфицированных коронавирусом.

Процент детей среди больных COVID-19 с 10 по 20 января варьируется от 6% до 10%.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 23 января, в мире обнаружили более 349 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

В России рекорд заболеваемости коронавирусом

Источник: Стопкоронавирус РФ

В Российской Федерации в течение суток 22 января зарегистрировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом это рекордный показатель с начала пандемии.

Общее количество больных достигло показателя 11 108 191. За прошедшие сутки от осложнений коронавируса умерло 679 человек, а всего с начала пандемии – 326 112 человек.

Ежегодную прививку вместо частых ревакцинаций предлагают в Pfizer

Источник: CTV News

Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ежегодная вакцинация против COVID-19 была бы более эффективна, чем повторные прививки в борьбе с пандемией коронавируса.

Бурла также подчеркнул, что Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение обновленной вакцины для борьбы со штаммом Омикрон и массового ее производства уже в марте.

Исследование коронавируса

Является ли запор симптомом коронавируса

Источник: Health

Специалисты не считают запор распространенным признаком коронавирусной болезни. Но есть определенные состояния, связанные с коронавирусной болезнью и ее лечением, которые могут привести к проблемам с опорожнением. Есть некоторые данные, которые связывают запор с COVID-19, но они не очень убедительны.

Однако во всех этих ситуациях запор не был единственным симптомом COVID-19. И учитывая, насколько распространены проблемы с опорожнением в общей популяции (примерно 42 миллиона человек в США страдают от запоров), трудно сказать, на самом деле COVID-19 вызывает это состояние, или это случайность, которая случается и у пациентов с COVID-19.

Для COVID-19 все же более присущ иной симптом расстройства желудочно-кишечного тракта – диарея.

Швейцария смягчает требования для въезда

Источник: правительственный сайт Швейцарии

Правительство Швейцарии решило изменить условия для въезда вакцинированных туристов. Тот, кто получил 2 дозы вакцины или выздоровел от коронавируса может въехать в страну без обязательного ПЦР-теста.

Такие изменения вступили в силу с 22 января. Однако для того, чтобы въехать в Швейцарию сейчас, помимо сертификата о вакцинации или выздоровлении, нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Митинг антивакцинаторов в Бельгии

Источник: AP

На улицы Брюсселя вышли противники вакцинации и карантина. По разным подсчетам, на митинги вышли от 50 до 100 тысяч человек.

Между правоохранителями и митингующими возникли столкновения. Последние бросали в полицейских камни. Также участники протеста травмировали нескольких журналистов, которые работали на месте происшествия и разбили их видеокамеры.

Против митингующих применили слезоточивый газ и водометы.

Предупреждение ВОЗ о новых штаммах

Источник: ВОЗ

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что Омикрон не является последним опасным штаммом коронавирус.

Можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый последующий штамм пытается превзойти предыдущий,

– подчеркнула эксперт.

Керкхове подчеркнула, что необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Нельзя допустить перегрузки системы здравоохранения.

Керкхове отметила, что некоторые инфицированные имеют долгосрочные последствия. Специалисты до сих пор не изучили их.

Ни одного бессимптомного: исследование течения Омикрона у детей

Источник: Insider

Насморк, кашель, боль в горле и усталость – самые распространенные симптомы коронавируса при Омикроне у детей. В частности, профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Дункан подчеркнула, что сопутствующими признаками инфицирования могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела.

В ходе исследования ученые не встретили ни одного бессимптомного течения болезни у детей.

Среди более редких симптомов Омикрон специалисты выделили нарушения желудочно-кишечного тракта в виде диареи, сыпь, а также воспаление верхних и нижних дыхательных путей.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала