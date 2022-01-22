Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За вчерашний день, 21 января, в Украине обнаружили 22 473 новых случая заражения коронавирусом. Известно, что среди пациентов 2 838 детей и 535 медработников.

В больницы госпитализировали 2 608 человек с наличием или симптомами коронавируса. К сожалению, умерли еще 136 человек.

Важно В Минздраве заявили, что жесткого локдауна не будут вводить, но есть нюанс

В то же время удалось побороть болезнь чуть ли не вдвое больше украинцам за сутки, чем новых обнаружений – 4 610 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Больше всего больных обнаружили на Львовщине – за сутки более 3 тысяч. На втором месте по количеству новых случаев – Ивано-Франковская область – более 2 тысяч.

Киев – 1 744;

Винницкая область – 1 005;

Волынская область – 512;

Днепропетровская область – 785;

Донецкая область – 701;

Житомирская область – 879;

Закарпатская область – 682;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 2 284;

Киевская область – 743;

Кировоградская область – 100;

Луганская область – 291;

Львовская область – 3 293;

Николаевская область – 283;

Одесская область – 1 079;

Полтавская область – 549;

Ровненская область – 828;

Сумская область – 1 355;

Тернопольская область – 923;

Харьковская область – 1 159;

Херсонская область – 334;

Хмельницкая область – 1 064;

Черкасская область – 357;

Черновицкая область – 848;

Черниговская область – 429.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования

За сутки осуществили 114 648 тестирований, в частности: методом ПЦР – 65 319, методом ИФА – 6 958, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 371

Общая ситуация с COVID-19

Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом инфицировались 3 842 011 человек. Выздоровели – 3 580 878 человек. К сожалению, зафиксировали 99 129 летальных случаев.

Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

​​В целом за сутки 21 января в Украине 91 310 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек.

Актуально С каждым днем – все больше COVID-больных за сутки в Украине: почти 22,5 тысячи

В то же время вторую дозу получили – 32 863 человека. Тогда как дополнительной дозой привили 748 человек, а бустерную дозу получил 25 851 человек.

Общая картина вакцинаций

С начала вакцинальной кампании привили 15 141 199 человек, из них:

получили первую дозу – 15 141 197;

две дозы – 14 443 593 человека;

получили дополнительную дозу – 12 689 украинцев;

бустерную дозу – 193 211 человек.

Всего провели 29 790 690 прививок.

Внимание! Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.

Какие вакцины использовали

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,

Coronavac – 4 880 741,

AstraZeneca – 1 632 066,

Moderna – 1 504 701,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Оранжевая зона расширилась

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине, области переходят из желтой в оранжевую зону карантина. Сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:

Ивано-Франковска – в регионе целых 3 критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций); Ровненская; Сумская; Черновицкая; Львовская; Тернопольская; Житомирская; Черниговская; Винницкая; Хмельницкая.