Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За вчора, 21 січня, в Україні виявили 22 473 нових випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед пацієнтів 2 838 дітей та 535 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 2 608 людей з наявністю або симптомами коронавірусу. На жаль, померли ще 136 осіб.
Важливо У МОЗ заявили, що жорсткого локдауну не вводитимуть, але є нюанс
Водночас вдалося побороти недугу ледь не удвічі більше українцям за добу, ніж нових виявлень – 4 610 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Найбільше хворих виявили на Львівщині – за добу понад 3 тисячі. На другому місці за кількістю нових випадків – Івано-Франківська область – понад 2 тисячі.
- Київ – 1 744;
- Вінницька область – 1 005;
- Волинська область – 512;
- Дніпропетровська область – 785;
- Донецька область – 701;
- Житомирська область – 879;
- Закарпатська область – 682;
- Запорізька область – 246;
- Івано-Франківська область – 2 284;
- Київська область – 743;
- Кіровоградська область – 100;
- Луганська область – 291;
- Львівська область – 3 293;
- Миколаївська область – 283;
- Одеська область – 1 079;
- Полтавська область – 549;
- Рівненська область – 828;
- Сумська область – 1 355;
- Тернопільська область – 923;
- Харківська область – 1 159;
- Херсонська область – 334;
- Хмельницька область – 1 064;
- Черкаська область – 357;
- Чернівецька область – 848;
- Чернігівська область – 429.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування
За добу здійснили 114 648 тестувань, зокрема: методом ПЛР – 65 319, методом ІФА – 6 958. досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371
Загальна ситуація з COVID-19
Усього за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалось 3 842 011 осіб. Одужало – 3 580 878 людей. На жаль, зафіксували 99 129 летальних випадків;
Загалом провели 17 455 150 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
Загалом за добу 21 січня в Україні 91 310 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей.
Актуально З кожним днем – все більше COVID-хворих за добу в Україні: майже 22,5 тисячі
Натомість другу дозу – 32 863 людини. Тоді як додатковою дозою щепили 748 людей, а бустерну дозу отримала 25 851 людина.
Загальна картина вакцинацій
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 141 197;
- дві дози – 14 443 593 людини;
- отримали додаткову дозу – 12 689 українців;
- бустерну – 193 211 людей.
Загалом провели 29 790 690 щеплень.
Які вакцини використовували
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,
- Coronavac – 4 880 741,
- AstraZeneca – 1 632 066,
- Moderna – 1 504 701,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Помаранчева зона розширилась
На тлі погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, області переходять з жовтої у помаранчеву зону карантину. Сьогодні в помаранчевій зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська – у регіоні цілих 3 критичних показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій);
- Рівненська;
- Сумська;
- Чернівецька;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Вінницька;
- Хмельницька.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
У КМДА відповіли, чи підуть школярі на дистанційне навчання
Джерело: МОЗ
У Києві та загалом по Україні фіксують серйозні спалахи коронавірусу. У КМДА заявили, що школи столиці поки що працюють у звичайному режимі, однак рішення про дистанційне навчання ухвалюватиме кожен заклад окремо.
Скільки українців може повторно захворіти на COVID-19, заразившись Омікроном
Джерело: ТСН
В Україні вже є чимало повторних випадків захворювання на COVID-19, спричинених Омікроном. 10% українців, які вже раніше хворіли на COVID-19, можуть повторно занедужати, інфікувавшись новим штамом коронавірусу Омікроном.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 22 січня у світі виявили понад 346 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.
Міністр оборони Ізраїлю захворів на COVID-19
Джерело: Times of Israel
Міністр оборони Ізраїль Бені Ганц захворів на коронавірус. При цьому чиновник отримав 4 дози вакцини проти недуги. Наголошують, що Ганц почувається добре. Він пояснює це тим, що отримав 4 щеплення.
Зверніть увагу Чому не слід сподіватися на антитіла після того, як перехворіли на COVID-19
Наступний штам може бути гіршим за Омікрон, – ООН
Джерело: Xinhua
В Організації об'єднаних націй вважають, що скоро може з'явитися новий штам коронавірусної інфекції. Варіант може бути ще гіршим, ніж Омікрон. Він вважає, що світу варто перейти в режим "надзвичайної ситуації" у боротьбі з поширенням коронавірусу.
У чому небезпека Омікрону
У МОЗ назвали Омікрон найзаразнішим штамом коронавірусу. Він має значно коротший інкубаційний період, ніж інші. Також штам передається в 7 разів швидше, ніж домінантний раніше варіант Дельта. Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби. У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.
Деякі країни планують відкрити кордони у 2022 році
Джерело: I News
Ще на початку пандемії, деякі країни запровадили сурову політику в'їзду, забороняючи перетинати кордон іноземним туристам. Утім, у 2022 році більшість із них вирішило передивитися встановлені правила. Так, влада деяких країн почала поетапне відкриття кордонів, інші – лише анонсували можливість в'їзду деяким групам туристів.
Без бустера Омікрон не подолати, – дослідники США
Джерело: Associated Press
Чинні вакцини проти COVID-19 все ще допомагають у боротьбі зі штамом Омікрон.О днак ревакцинація значно покращує захист проти інфекції.
Науковці заявили, що третя доза вакцини була щонайменше на 90% ефективною для запобігання інфікування та госпіталізації через COVID-19, як під час Дельта, так і Омікрону.