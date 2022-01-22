Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За вчора, 21 січня, в Україні виявили 22 473 нових випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед пацієнтів 2 838 дітей та 535 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 608 людей з наявністю або симптомами коронавірусу. На жаль, померли ще 136 осіб.

Важливо У МОЗ заявили, що жорсткого локдауну не вводитимуть, але є нюанс

Водночас вдалося побороти недугу ледь не удвічі більше українцям за добу, ніж нових виявлень – 4 610 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Найбільше хворих виявили на Львівщині – за добу понад 3 тисячі. На другому місці за кількістю нових випадків – Івано-Франківська область – понад 2 тисячі.

Київ – 1 744;

Вінницька область – 1 005;

Волинська область – 512;

Дніпропетровська область – 785;

Донецька область – 701;

Житомирська область – 879;

Закарпатська область – 682;

Запорізька область – 246;

Івано-Франківська область – 2 284;

Київська область – 743;

Кіровоградська область – 100;

Луганська область – 291;

Львівська область – 3 293 ;

; Миколаївська область – 283;

Одеська область – 1 079;

Полтавська область – 549;

Рівненська область – 828;

Сумська область – 1 355;

Тернопільська область – 923;

Харківська область – 1 159;

Херсонська область – 334;

Хмельницька область – 1 064;

Черкаська область – 357;

Чернівецька область – 848;

Чернігівська область – 429.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування

За добу здійснили 114 648 тестувань, зокрема: методом ПЛР – 65 319, методом ІФА – 6 958. досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371

Загальна ситуація з COVID-19

Усього за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалось 3 842 011 осіб. Одужало – 3 580 878 людей. На жаль, зафіксували 99 129 летальних випадків;

Загалом провели 17 455 150 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

​​Загалом за добу 21 січня в Україні 91 310 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей.

Актуально З кожним днем – все більше COVID-хворих за добу в Україні: майже 22,5 тисячі

Натомість другу дозу – 32 863 людини. Тоді як додатковою дозою щепили 748 людей, а бустерну дозу отримала 25 851 людина.

Загальна картина вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 141 197;

дві дози – 14 443 593 людини;

отримали додаткову дозу – 12 689 українців;

бустерну – 193 211 людей.

Загалом провели 29 790 690 щеплень.

Увага! Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.

Які вакцини використовували

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,

Coronavac – 4 880 741,

AstraZeneca – 1 632 066,

Moderna – 1 504 701,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Помаранчева зона розширилась

На тлі погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, області переходять з жовтої у помаранчеву зону карантину. Сьогодні в помаранчевій зоні перебувають такі області:

Івано-Франківська – у регіоні цілих 3 критичних показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій); Рівненська; Сумська; Чернівецька; Львівська; Тернопільська; Житомирська; Чернігівська; Вінницька; Хмельницька.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У КМДА відповіли, чи підуть школярі на дистанційне навчання

Джерело: МОЗ

У Києві та загалом по Україні фіксують серйозні спалахи коронавірусу. У КМДА заявили, що школи столиці поки що працюють у звичайному режимі, однак рішення про дистанційне навчання ухвалюватиме кожен заклад окремо.

Скільки українців може повторно захворіти на COVID-19, заразившись Омікроном

Джерело: ТСН

В Україні вже є чимало повторних випадків захворювання на COVID-19, спричинених Омікроном. 10% українців, які вже раніше хворіли на COVID-19, можуть повторно занедужати, інфікувавшись новим штамом коронавірусу Омікроном.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 22 січня у світі виявили понад 346 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

Міністр оборони Ізраїлю захворів на COVID-19

Джерело: Times of Israel

Міністр оборони Ізраїль Бені Ганц захворів на коронавірус. При цьому чиновник отримав 4 дози вакцини проти недуги. Наголошують, що Ганц почувається добре. Він пояснює це тим, що отримав 4 щеплення.

Зверніть увагу Чому не слід сподіватися на антитіла після того, як перехворіли на COVID-19

Наступний штам може бути гіршим за Омікрон, – ООН

Джерело: Xinhua

В Організації об'єднаних націй вважають, що скоро може з'явитися новий штам коронавірусної інфекції. Варіант може бути ще гіршим, ніж Омікрон. Він вважає, що світу варто перейти в режим "надзвичайної ситуації" у боротьбі з поширенням коронавірусу.

У чому небезпека Омікрону

У МОЗ назвали Омікрон У МОЗ назвали Омікрон найзаразнішим штамом коронавірусу . Він має значно коротший інкубаційний період, ніж інші. Також штам передається в 7 разів швидше, ніж домінантний раніше варіант Дельта. Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби. У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.

Деякі країни планують відкрити кордони у 2022 році

Джерело: I News

Ще на початку пандемії, деякі країни запровадили сурову політику в'їзду, забороняючи перетинати кордон іноземним туристам. Утім, у 2022 році більшість із них вирішило передивитися встановлені правила. Так, влада деяких країн почала поетапне відкриття кордонів, інші – лише анонсували можливість в'їзду деяким групам туристів.

Без бустера Омікрон не подолати, – дослідники США

Джерело: Associated Press

Чинні вакцини проти COVID-19 все ще допомагають у боротьбі зі штамом Омікрон.О днак ревакцинація значно покращує захист проти інфекції.

Науковці заявили, що третя доза вакцини була щонайменше на 90% ефективною для запобігання інфікування та госпіталізації через COVID-19, як під час Дельта, так і Омікрону.