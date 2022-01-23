Вакцинація щороку, симптоми Омікрону у дітей: новини про коронавірус 23 січня

В Україні висока захворюваність на коронавірус. Зокрема, зросли випадки інфікування серед дітей. У МОЗ натомість заспокоїли, що у відсотковому співвідношенні динаміка серед дітей не погіршилась. В країні вакцинували понад 15 мільйонів людей. У Pfizer пропонують проводити вакцинацію проти коронавірусу щороку. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За даними МОЗ, до лікарень госпіталізували 2 774 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 86 людей. Натомість видужали – 2 030 пацієнти.

​Днем раніше Ризик нового штаму, бустер проти Омікрону: новини про коронавірус 22 січня

Темпи тестування в країні

За добу лабораторії провели 78 852 тести на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 42 049;

методом ІФА – 3 561;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 33 242.

Важливо! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 857 455 випадків захворювання. Станом на 23 січня відомо про одужання 3 582 908 осіб.

Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 99 215 мешканців країни.

Добова статистика коронавірусу в областях

Київ – 559;

Вінницька область – 486;

Волинська область – 226;

Дніпропетровська область – 411;

Донецька область – 353;

Житомирська область – 844;

Закарпатська область – 370;

Запорізька область – 61;

Івано-Франківська область – 1704;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 118;

Луганська область – 35;

Львівська область – 2170;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 808;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 476;

Сумська область – 1469;

Тернопільська область – 903;

Харківська область – 1193;

Херсонська область – 211;

Хмельницька область – 958;

Черкаська область – 174;

Чернівецька область – 851;

Чернігівська область – 344.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Понад 15 мільйонів українців вакцинувалися проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу, 22 січня, вакцинували проти коронавірусу понад 38 тисяч людей. Зокрема, першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 осіб. Додаткову дозу отримали 332 людей, бустерну дозу – 10 234 людини.

Загальні темпи COVID-вакцинації

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 155 838 людей:

з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей,

отримали дві дози – 14 457 249 людей,

отримали додаткову дозу – 13 021 людина,

бустерну дозу – 203 445 людей.

Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Як хворіють діти на Омікрон в Україні

Джерело: УП Життя

Штам Омікрон почав більше вражати дітей, ніж Дельта. Водночас, за даними МОЗ, діти не становлять більшості у статистиці інфікованих на коронавірус.

Відсоток дітей серед хворих на COVID-19 з 10 по 20 січня варіюється від 6% до 10%.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 23 січня у світі виявили понад 349 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

В Росії рекорд захворюваності на коронавірус

Джерело: СтопКоронавірус РФ

У Російській Федерації впродовж доби 22 січня зареєстрували понад 63 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. Це рекордний показник з початку пандемії.

Загальна кількість хворих досягла показника 11 108 191. Минулої доби від ускладнень коронавірусу померло 679 осіб, а всього від початку пандемії – 326 112 людей.

Щорічне щеплення замість частих ревакцинацій пропонують у Pfizer

Джерело: CTV News

Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що щорічна вакцинація проти COVID-19 була б ефективніша, ніж повторні щеплення в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Бурла також наголосив, що Pfizer може бути готова подати заявку на схвалення оновленої вакцини для боротьби з штамом Омікрон і масового її виробництва вже в березні.

Дослідження про коронавірус

Чи є закреп симптомом коронавірусу

Джерело: Health

Фахівці не вважають закреп поширеною ознакою коронавірусної хвороби. Але є певні стани, пов'язані з коронавірусною хворобою та її лікуванням, які можуть призвести до проблем з випорожненням. Є деякі дані, які пов'язують закреп із COVID-19, але вони не дуже переконливі.

Однак у всіх цих ситуаціях закреп не був єдиним симптомом COVID-19. І враховуючи, наскільки поширені проблеми з випорожненням у загальній популяції (приблизно 42 мільйони людей у США страждають від закрепів), важко сказати, чи насправді COVID-19 викликає цей стан, чи це випадковість, яка трапляється і у пацієнтів із COVID-19.

Для COVID-19 все ж таки більш притаманний інший симптом розладу шлунково-кишкового тракту – діарея.

Жодного безсимптомного: дослідження перебігу Омікрону у дітей

Джерело: Insider

Нежить, кашель, біль в горлі і втома – найпоширеніші симптоми коронавірусу при Омікроні у дітей. Зокрема, професорка Королівського коледжу Лондона Емма Дункан наголосила, що супутніми ознаками інфікування можуть бути головний біль, чхання і висока температура тіла.

В ході дослідження вчені не зустріли жодного безсимптомного перебігу хвороби у дітей.

Серед більш рідкісних симптомів Омікрону фахівці виділили порушення шлунково-кишкового тракту у вигляді діареї, висип, а також запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу