Назвал шпионкой и замучил: оккупант, чьи стихи продвигало минобороны, убил девушку из Луганска

Во временно оккупированном Луганске произошло очередное военное преступление оккупантов. Российский офицер Айдын Жамидулов жестоко убил местную девушку Валентину Давронову.

Ранее стихи Жамидулова активно рекламировало министерство обороны России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Интересно Расстрелы мирных жителей, плен и допросы гражданских: что известно о зверствах россиян в Волчанске

Россиянин в Луганске жестоко убил девушку

Российские журналисты рассказали, что в Южный окружной военный суд поступило уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Оккупантов обвиняют в похищении и жестоком убийстве жительницы Луганска.

По версии следствия, еще 13 января 2023 года 28-летний старший лейтенант Айдын Жамидулов вместе с другими военными распивали спиртное в луганском кафе "Радуга". Затем в кафе пришла местная жительница 23-летняя Валентина Давронова с которой российский оккупант ранее находился в интимных отношениях.

Опасаясь, что Валентина сообщит об их связи его жене, Жамидулов посадил девушку в кузов КамАЗа. Чтобы избежать вопросов подчиненных и придать своим действиям вид правомерных, как отметили журналисты, оккупант рассказал им, что Давронова якобы служила в украинской армии и якобы до сих пор работает на ВСУ.

Девушку завели в солдатскую баню, там Айдын Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В это время в баню вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев. Айдын Жамидулов приказал ему добить жертву,

– отметили российские журналисты.

Далее в 00:20 в баню зашел Алексей Дорожкин, и российский офицер поручил ему завершить начатое. Алексей Дорожкин убил жертву ударом ножа в область сердца.

Убедившись, что девушка мертва, Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело и взорвать 3 гранатами Ф-1, чтобы ее невозможно было узнать. У жестоко убитой оккупантами луганчанки Валентины, по данным росСМИ, осталась маленькая дочь.

До этого стихи Жамидулова рекламировало минобороны

В Южном окружном военном суде отметили, что в конце 2022 года минобороны России и подчиненные ему паблики в сети рекламировали видео с Жамидуловым. На кадрах оккупант декламировал "патриотические" стихи о войне.

В интервью военный преступник признался, что у него есть жена и две дочери, которые, как сообщается, гордятся его действиями.

Стихи оккупанта рекламировало минобороны России: смотрите видео

Обвиняемый, рядовой Алексей Дорожкин, был призван на службу в вооруженные силы России всего за десять дней до инцидента в Луганске 1 января 2023 года. Дорожкин занимал должность старшего офицера разведки в воздушно-десантных войсках России.