Назвав шпигункою і закатував: окупант, чиї вірші просувало міноборони, вбив дівчину з Луганська

У тимчасово окупованому Луганську стався черговий воєнний злочин окупантів. Російський офіцер Айдин Жамідулов жорстоко вбив місцеву дівчину Валентину Давронову.

Раніше вірші Жамідулова активно рекламувало міністерство оборони Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіянин у Луганську жорстоко вбив дівчину

Російські журналісти розповіли, що до Південного окружного військового суду надійшла кримінальна справа старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та пересічного Олексія Дорожкіна. Окупантів звинувачують у викраденні та жорстокому вбивстві жительки Луганська.

За версією слідства, ще 13 січня 2023 року 28-річний старший лейтенант Айдин Жамідулов разом з іншими військовими розпивали спиртне у луганському кафе "Райдуга". Потім до кафе прийшла місцева мешканка 23-річна Валентина Давронова з якою російський окупант раніше перебував в інтимних стосунках.

Побоюючись, що Валентина повідомить про їхній зв'язок його дружині, Жамідулов посадив дівчину в кузов КамАЗу. Щоб уникнути питань підлеглих та надати своїм діям вигляду правомірних, як зазначили журналісти, окупант розповів їм, що Давронова буцімто служила в українській армії й нібито досі працює на ЗСУ.

Дівчину завели до солдатської лазні, там Айдин Жамідулов завдав їй близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла. У цей час до лазні увійшов командир бойової машини розвідувального взводу сержант Роман Плещеєв. Айдин Жамідулов наказав йому добити жертву,

– зазначили російські журналісти.

Далі о 00:20 у лазню зайшов Олексій Дорожкін, і російський офіцер доручив йому завершити розпочате. Олексій Дорожкін убив жертву ударом ножа в ділянку серця.

Переконавшись, що дівчина мертва, Жамідулов наказав підлеглим вивезти тіло та підірвати 3 гранатами Ф-1, щоб її неможливо було впізнати. У жорстоко вбитої окупантами луганчанки Валентини, за даними росЗМІ, залишилася маленька донька.

До цього вірші Жамідулова рекламувало міноборони

У Південному окружному військовому суді наголосили, що наприкінці 2022 року міноборони Росії та підпорядковані йому пабліки в мережі рекламували відео із Жамідуловим. На кадрах окупант декламував "патріотичні" вірші про війну.

В інтерв'ю воєнний злочинець зізнався, що у нього є дружина і дві доньки, які, як повідомляється, пишаються його діями.

Вірші окупанта рекламувало міноборони Росії: дивіться відео

Обвинувачений, рядовий Олексій Дорожкін, був призваний на службу до збройних сил Росії всього за десять днів до інциденту в Луганську 1 січня 2023 року. Дорожкін обіймав посаду старшого офіцера розвідки у повітряно-десантних військах Росії.