"Она исполнила главную мечту своей жизни": в Чернигове похоронили старейшую мать Украины

7 ноября прямо во сне умерла старейшая мать Украины Валентина Подвербная. Прощание с ней прошло 10 ноября.

Женщине было 80 лет, ее похоронили на кладбище Яцево. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также В 80 лет умерла Валентина Подвербная – самая старая мать Украины, у которой отобрали дочь

Что известно о смерти Валентины Подвербной?

Соседи несколько дней не слышали Подвербной. В воскресенье, 9 ноября, дочь умершей Анна вместе с опекуншей Еленой Ятченко приехали навестить ее, но женщина не открывала.

"И вот мы приезжаем, звоним в домофон, она не отвечает. Мы еще раз звоним, еще раз. Тогда соседям позвонили, соседи открыли. И соседка, у которой рядом квартира, говорит: "Я два дня не слышу, как она идет". Она каждый день скребла ногами, медленно шла так. И слышно было, что она выходит, или она приходит. Два дня, говорит, вообще ничего не слышно", – рассказала Елена Ятченко.

После этого на место вызвали полицию и спасателей. Последние добрались до квартиры через балкон и увидели Валентину Подвербную мертвой.

Она легла спать, заснула, и так она уже во сне... Поскольку она лежала на диванчике, укрытая – все, как она спала. Она на своей кровати заснула и не проснулась,

– добавила опекунша Анны.

Валентину Подвербную похоронили: смотрите видео

Она рассказала, что Валентина никогда не жаловалась на здоровье и всегда считала себя молодой. А в последнее время взялась за ремонт в квартире.

Она планировала после совершеннолетия Анны жить вместе.

"У нее планы на жизнь были, она жизнелюбивая была такая", – добавила Ятченко.

14-летняя Анна говорит, что до сих пор не верит в смерть матери.

Я благодарна маме за жизнь. И она выполнила главную мечту своей жизни. Она выполнила почти невозможную мечту. Я запомнила лучшие моменты, которые были. Для меня она останется очень любящей мамой, навсегда, которая хотела только добра для меня. Сейчас у меня умер самый родной человек, который мог быть. Я не знаю, какой моя жизнь будет дальше,

– сказала девушка.

Анна Подвербная о смерти матери: смотрите видео

Волонтер Оксана Туник-Фриз, которая помогает семье, как рассказала, что Анна всегда переживала за мать. Впрочем, последнее время общение между ними стало особенно тяжелым.

"Она (Валентина – 24 Канал) в достаточно нормальной форме на свой возраст была, если бы физически. Хотя, безусловно, ощутимо было, что ей было трудно уже ходить, что она была не такая живая, как раньше. Что касается ее общения с дочкой, в последние месяцы оно было чрезвычайно тяжелым. Это не были разговоры мамы и дочери. Это были разговоры больного человека с ребенком", – утверждает волонтер.

Что известно об Анне Подвербной?