При этом родительских прав не лишили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Анна Подвербная радуется решению суда

Решение в отношении Анны Подвербной принял Новозаводской районный суд Чернигова.

Постановлено, что до 18 лет девочка будет находиться с Еленой Ятченко, которая занимается ею с весны 2024 года.

Женщина в феврале 2025 года подала иск, чтобы продолжить опеку над Анной, которой тогда исполнилось 14 лет.

Адвокат Валентины Подвербной Игорь Савицкий сказал, что вместе со своей клиенткой еще будут решать, подавать ли апелляционную жалобу.

На кадрах, опубликованных после заседания суда, видно, что сама девочка рада такому решению.

Сейчас моя жизнь – счастливая. Я живу, я занимаюсь музыкой, я играю на саксофоне, я хожу в обычную школу, я занимаюсь с репетитором. И я счастлива,

– поделились Анна с Суспильным.

Девочка жаловалась на жизнь с матерью

Напомним, что весной 2023 года Анна Подвербная пожаловалась на издевательства со стороны матери. Она в частности, якобы повреждала одежду девочки, запрещала элементарные гигиенические процедуры и не создала нормальных санитарных условий для проживания.

"Я говорила о том, как я жила. Я вам скажу так, я жила очень плохо. Как я чувствовала себя, как со мной обращались – это насилие во всех его видах. Постоянное давление. Психологическое насилие. Манипулирование. Она могла меня ударить, царапнуть ногтем", – рассказала девочка 20 мая.

За год пребывания под опекой Елены Ятченко она похудела на 41 килограмм, сделала две операции на глазах и начала заниматься творчеством, в частности игрой на флейте. А также отпраздновала впервые свой день рождения с подругами и красивым тортом в ресторане.