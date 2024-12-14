Сейчас девочка уже проживает в другой семье. Опекуншей дочери старейшей роженицы Украины стала 54-летняя Елена Ятченко, которая также живет также в Чернигове. Женщина впервые приоткрыла некоторые того, как Анна Подвербная проживала в предыдущей семье, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как жила Анна Подвербная с матерью

Елена Ятченко говорит, что знала о семье Подвербных и до громкого скандала. Опекунша рассказала, что все видели, что Аня находится в непростых условиях, а мать ведет себя довольно странно. Иногда она с ребенком даже попрошайничала.

Девушка обычно была одета не по погоде, а Подвербная ее постоянно дергала и громко кричала. Именно поэтому Елена Ятченко решила помочь. Сначала Валентина Подвербная отказалась, однако когда женщина предложила деньги – согласилась. Елена говорит, что видела страдания ребенка, поэтому хотела спасти ее. После неудачных попыток разговоров она решила написать заявление в полицию.

И Елена, и Анна, с нетерпением ждали дня, когда девочка сможет поселиться в новом доме. Опекунша обустроила жилье так, чтобы ребенку было комфортно – чтобы у нее было личное пространство.

Ребенок раньше спал на разломанных досках и изодранном старом матрасе, в полной антисанитарии. Поэтому малейшее улучшение для нее было бы ощутимым, но я все же хотела большего. Я хотела, чтобы Аня почувствовала, что такое семья, что такое настоящее тепло дома. Поэтому я готовилась. Аня восприняла новый дом эмоционально. И мне очень приятно, что это были искренние эмоции радости,

– говорит женщина.

Сначала ребенок не был обучен элементарным вещам, она не знала, как следить за собой, например, не умела правильно пользоваться зубной щеткой. Из-за того, что мать кормила ребенка хлебом и макаронами девочка в 12 лет весила 111 килограммов. Елена помогла наладить питание и сейчас вес Анны составляет 72 килограмма.

Также Елена отмечает, что Анна стала спокойнее, рассудительнее, научилась контролировать свои эмоции. Она изменилась как внешне, так и внутренне.