В Польше мужчина с ножом изнасиловал девушку на людях: прохожие удивили равнодушием, – СМИ
Источник:Fakt
В столице Польши над девушкой совершили сексуальное насилие на глазах у местных жителей. Люди это видели и просто проходили мимо.
Инцидент произошел в понедельник, 26 февраля, прямо в центре Варшавы. Пострадавшей девушке 20 лет.
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Подробности жуткого инцидентаОбновлено. Изнасилованная девушка оказалась не из Украины. Местные СМИ сначала назвали пострадавшую украинкой, но позже убрали упоминание о национальности и стране рождения. Однако польское издание Pomagam.pl написало, что эта молодая женщина может быть из Беларуси. Журналисты опубликовали сообщение 25-летнего парня из Мариуполя, который написал, что жертвой насильника в Варшаве стала его девушка Елизавета. По словам украинца, она родилась возле Минска и стала сиротой из-за того, что родителей лишили родительских прав. Сейчас девушка живет в Польше как беженка из Беларуси.
Злоумышленник напал на девушку, когда она возвращалась в свою квартиру. Собеседник издания, видевший записи с камер видеонаблюдения, предположил, что мужчина долго следил за ней.
Когда молодая женщина оказалась возле жилого многоквартирного дома, этот мужчина напал на нее. Он надел своей жертве на голову балаклаву, приставил к ее телу нож, схватил девушку и потянул перед входными воротами. Злоумышленник душил девушку и срывал с нее одежду в течение нескольких минут, а затем затащил ее в клетку в соседней многоэтажке и изнасиловал. После этого насильник бросил свою жертву на лестнице перед воротами, пошел к трамваю, разбрасывая ее вещи по дороге, и уехал.
Как отреагировали другие люди
Издание пишет, что, согласно записям видеокамер, прохожие просто проходили мимо во время жестокого изнасилования в центре польской столицы. Так, две девушки только что-то крикнули нападавшему, но тот не отреагировал, и они ушли. Другая девушка и парень, который шел с ней, вообще никак не отреагировали.
Только охранник помог девушке. Он нашел раздетую молодую женщину на лестнице когда собирался на утреннюю смену. Этот человек вызвал скорую помощь и правоохранителей. Службы приехали на место событий через несколько минут. После этого девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Что известно о нападавшем
Нападавшего обнаружили и задержали в течение нескольких часов. Он скрывался в своей квартире в районе под названием Мокотув. Его доставили в отделение полиции.
Правоохранители обыскали его дом и нашли книги криминальной тематики. 23-летнему мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство женщины на сексуальных мотивах. Ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Прокуратура ходатайствовала о его временном аресте на 3 месяца.
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