В апреле 2023 года он целенаправленно следовал за 18-летней девушкой – догнав ее, он совершил сексуальное насилие. Нападение нанесло жертве серьезной травмы, повлиявшей на ее обучение и жизнь

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Детали дела

В Британии по делу об изнасиловании осудили 29-летнего украинца Андрея Мельника. Согласно материалам дела, 2 апреля 2023 года мужчина ранним утром начал преследовать 18-летнюю девушку, которая возвращалась с вечеринки на автобусе. Преступник догнал ее, а затем прижал к изгороди и изнасиловал. В конце концов молодой женщине удалось оттолкнуть своего нападающего и скрыться.

В суде украинец признал свою вину, однако судья не смягчил срок, потому что тот сделал это в последний момент. Правоохранители установили, что он целенаправленно шел за женщиной почти пол километра. После совершения преступления Мельник вернулся на ту же остановку, с которой началось преследование

Судья приговорил злоумышленника его к четырех лет и шести месяцев тюремного заключения.

Украинца Андрея Мельника сочли виновным в изнасиловании девушки / Surrey Police

Следует добавить! Мельник был арестован примерно через неделю после совершения преступления. Тогда же он заявил правоохранителям, что женщина якобы первая напала на него. Однако позже анализ ДНК показал, что украинец лгал следствию.

Судьи также сообщили, что Мельник жил в Великобритании в статусе беженца с 2019 года. Он скрылся от уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу. Судья намекнул, что после отбытия срока наказания ему может угрожать депортация.

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