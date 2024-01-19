В апреле 2023 года он целенаправленно следовал за 18-летней девушкой – догнав ее, он совершил сексуальное насилие. Нападение нанесло жертве серьезной травмы, повлиявшей на ее обучение и жизнь
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Детали дела
В Британии по делу об изнасиловании осудили 29-летнего украинца Андрея Мельника. Согласно материалам дела, 2 апреля 2023 года мужчина ранним утром начал преследовать 18-летнюю девушку, которая возвращалась с вечеринки на автобусе. Преступник догнал ее, а затем прижал к изгороди и изнасиловал. В конце концов молодой женщине удалось оттолкнуть своего нападающего и скрыться.
В суде украинец признал свою вину, однако судья не смягчил срок, потому что тот сделал это в последний момент. Правоохранители установили, что он целенаправленно шел за женщиной почти пол километра. После совершения преступления Мельник вернулся на ту же остановку, с которой началось преследование
Судья приговорил злоумышленника его к четырех лет и шести месяцев тюремного заключения.
Украинца Андрея Мельника сочли виновным в изнасиловании девушки / Surrey Police
Судьи также сообщили, что Мельник жил в Великобритании в статусе беженца с 2019 года. Он скрылся от уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу. Судья намекнул, что после отбытия срока наказания ему может угрожать депортация.
Другие случаи изнасилования
- В Непале последователи считали своего духовного лидера Рам Бахадура Бомджана реинкарнацией Будды. Однако впоследствии стало известно, что тот изнасиловал несовершеннолетнюю монахиню в одном из своих ашрамов. Мужчине удалось найти только через 4 года после объявления.
- Издание BBC опубликовало большое расследование об основателе церкви "Синагога, церковь всех народов" Темитоп Балогуна (Ти Би) Джошуа. Журналисты обвинили это в пытках и издевательствах подчиненных. По словам одной из "учениц Джошуа", она в течение 12 лет испытывала сексуальное насилие, также ее содержали в одиночной камере в течение двух лет.
- Во Франции известного писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании. Заявление подала молодая девушка, которая имела два сексуальных контакта с писателем. Жертва утверждает, что первый был с согласия, а следующий – нет.