Рам Бахадур Бомджан изнасиловал несовершеннолетнюю монахиню в одном из своих ашрамов. Она сама обвинила духовного лидера в сексуальном насилии.

Читайте также Основателя одной из церквей обвиняют в изнасиловании верующих: громкое расследование BBC

Какая судьба постигла насильника

Монахиня публично рассказала об изнасиловании еще в 2018 году. Ордер на арест "реинкарнации Будды" был выдан в 2020 году, когда он был обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой.

Все это время Рам Бахадур Бомджан скрывался от правосудия. Правоохранители выследили его и задержали в окрестностях Катманду 10 января 2024 года. Во время задержания духовный лидер с сомнительной репутацией пытался скрыться.

Сотрудники полиции провели обыски. Они нашли в доме 34-летнего духовного лидера 5 ноутбуков и планшетов, более 10 смартфонов и около 200 000 американских долларов (в непальской и иностранной валюте).

Кто такой "мальчик-будда"

Рам Бахадур Бомджан получил первую популярность в 15 лет, когда отправился в джунгли. Его последователи утверждали, что Бомджан якобы молился в течение 10 месяцев без еды, воды и сна.

Их утверждения не удалось подтвердить, однако местные СМИ тогда в 2005 году написали о подростке. Это помогло ему привлечь к себе международное внимание. Рам Бахадур Бомджан впоследствии получил прозвище "мальчик-Будда", что только увеличило его славу.

Тысячи людей из Непала и Индии приезжали, чтобы посмотреть на подростка, который якобы был реинкарнацией Будды. Где-то в 17 лет Рам Бахадур Бомджан начал проповедовать и со временем вместе с поклонниками создал посвященную своему учению сеть ашрамов. К слову, последователи до сих пор защищают своего духовного лидера и отвергают все обвинения в изнасиловании.