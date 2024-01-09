Церковь Темитоп Балогуна (Ти Би) Джошуа "Синагога, церковь всех народов" действует в Нигерии, обвинили ее основателя. BBC и международной медиаплатформы openDemocracy провели двухлетнее расследование, пролившее свет на преступления пастора.

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Что известно о деятельности пастора Ти Би Джошуа

Джошуа обвиняют в изнасилованиях, принуждении к абортам, в жестоком обращении с детьми и взрослыми, которых "били плетью и приковывали цепями".

С журналистами общались более 25 бывших последователей секты из Великобритании, Нигерии, США, Южно-Африканской Республики, Ганы, Намибии и Германии пообщались с BBC. В общей сложности показания участников охватывают почти 20 лет деятельности церкви.

Некоторые прихожане проживали в комплексе церкви, расположенном в городе Лагос. 12 этажей комплекса спроектировал сам Джошуа, а последователи заявили, что здание напоминает бетонный лабиринт.

Одним из живых свидетелей является британка Рэй, которая в 21 год покинула Брайтонский университет в 2002 году и присоединилась к церкви. Она утверждает, что 12 лет была "ученицей" Джошуа.

По ее словам, на протяжении этих лет она подвергалась сексуальному насилию, также ее содержали в одиночной камере в течение двух лет. Из-за жестокого обращения она несколько раз пыталась совершить самоубийство.

Еще одна бывшая прихожанка, Джессика Кайма из Намибии, рассказала, что находилась в церкви более 5 лет. Она сказала, что ей было 17 лет, когда Джошуа впервые изнасиловал ее. За это время Кайма заставили сделать 5 абортов.

Также многие отмечали, что Джошуа фальсифицировал свои "чудесные исцеления" от различных болезней, в частности рака и ВИЧ/СПИДа, которые транслировали по телевизору миллионам людей во всем мире.

Четверо разговаривавших с изданием британцев говорят, что сообщили о насилии властям Великобритании, однако реакции не последовало. В частности, супруги, которым удалось бежать из церкви, напрасно посылали рассказы очевидцев и видеодоказательства в Верховную комиссию Великобритании в Нигерии по электронной почте.

В комментарии BBC церковь отрицала все обвинения.

Церковь до сих пор имеет поклонников в разных странах мира

Те Би Джошуа скончался в 2021 году. После этого он был признан одним из самых влиятельных пасторов в истории Африки.

Среди прихожан его церкви находились десятки политических лидеров и знаменитостей. Церковь имеет поклонников во всем мире, руководит христианским телеканалом Emmanuel TV и ведет страницы в соцсетях, за которыми следят миллионы пользователей.

В настоящее время учреждение продолжает действовать под руководством вдовы Джошуа, Эвелин.