По состоянию на декабрь 2023 года в Украине продолжают работать 8193 церкви Московского патриархата. Интересно, что большинство из них до сих пор не решились показать принадлежите к стране-террористке в своем названии. Это нарушает требования закона.

Обратите внимание В ответ за Буданова: СБУ объявила в розыск патриарха Кирилла

Какие области лидируют в печальной статистике

Лидером в печальной статистике остается Донецкая область. Там Кириллу подчиняются 683 церкви. Следующая в антитопе – Винницкая область. Там – 534 церкви Московского патриархата.

Меньше всего Московского патриархата осталось на Львовщине и Ивано-Франковщине. Там – всего по 18 церквей.

Сколько общин УПЦ МП перешли в ПЦУ

С самого начала полномасштабного вторжения эта статистика постоянно растет. По состоянию на ноябрь 2023 года сообщалось, что от 24 февраля 2022 года 884 религиозные общины Украинской православной церкви (Московского патриархата) перешли в Православную церковь Украины. Этим они показали, что не хотят иметь ничего общего со страной-террористкой, убивающей украинцев и разрушающей украинские города и села.

Патриарх Кирилл продолжает людоедскую риторику

Патриарх Кирилл поощряет российских окупантов убивать украинцев. Так называемый "представитель духовенства" благословил россиян совершать геноцид. К слову, храм, в котором происходил шабаш, не выдержал позора и сгорел. Также недавно патриарх Кирилл заявил, что Россия – одна из 5 свободных в мире стран и призвал молиться о Путине.

Тем временем ядерное оружие, по версии патриарха Кирилла, создана "по Божьему промыслу" – "под покровом преподобного Серафима Саровского".